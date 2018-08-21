Рынок акций РФ и рубль подрастут на позитивном внешнем фоне. Растущая цена на нефть и позитив на азиатских площадках поддержат отечественный рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

"Улучшение внешней конъюнктуры и крепость нефтяных котировок окажут поддержку российскому фондовому рынку. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи способен продолжить движение к верхней границе диапазона 2250-2300 пунктов с сохранением спроса на акции металлургов и укреплением внутренних секторов", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Умеренно растущие азиатские площадки и аналогичная утренняя динамика нефтяных котировок позволят рынку акций продолжить свое восстановление, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2250-2295 пунктов, по индексу РТС — 1055-1075 пунктов, прогнозирует он.

"Во вторник нейтральная динамика на рынке, скорее всего, сохранится: выхода важных макроэкономических данных не планируется, а данные по запасам нефти от Американского института нефти выйдут только поздно вечером. Кроме того, трейдеры, вероятно, не захотят принимать серьёзных решений до намеченной на среду публикации протоколов с последнего заседания ФРС. Ожидаем, что курс доллара останется в диапазоне 66,9-67,4 рубля", — комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили понедельник ростом на фоне позитивных новостей местных компаний, а также на фоне ожидания предстоящих торговых переговоров США и Китая.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,03-0,06%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,4%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,5%, японский Nikkei 225 вырос на 0,09%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,81%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 72,27 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,08% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1522 доллара против 1,1489 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам в отсутствие внешнего негатива и на фоне роста мировых площадок, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,77% — до 2272,49 пункта, индекс РТС — на 1,2%, до 1065,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 8 копеек — до 67,11 рубля, евро — на 39 копеек, до 77,09 рубля, следует из данных Московской биржи.