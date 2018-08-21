Инвесторы положительно оценивают возможные итоги переговоров между США и Китаем по вопросам внешней торговли. Индексы Китая растут вслед за юанем, курс которого был повышен Народным Банком, хотя экспортерам невыгодна дорогая местная валюта. Однако, учитывая, что юань почти достиг максимума 2016 года, коррекция назревала. Ранее регулятор в рамках года последовательно ослаблял китайскую валюту, поэтому это решение может быть сигналом готовности к благоприятному исходу переговоров.

Трамп накануне давал большое интервью для Reuters. В ходе него уже во второй раз за последние дни отметил, что не ждет ничего особенного от предстоящих переговоров, а его встреча с лидером КНР в ноябре возможна, но еще не до конца согласована, что подтверждает озвученную нами ранее скептическую позицию относительно предстоящих обсуждений. США не собираются идти на уступки Турции, пока не будет решен вопрос с пастором Брансоном. Наконец, президент США в очередной раз заявил о валютных манипуляциях Европы и Китая, а также пожаловался на недостаток поддержки со стороны ФРС, которая повышает ключевую ставку и мешает победить в торговых войнах. Мы считаем беседу очень важной, так как она подтверждает многие тезисы и полностью демонстрирует текущую позицию США по ключевым вопросам.

Американские инвесторы продолжают покупать акции. Расчет на обновление исторических максимумов индексов и последующий импульс понятен, так как с сентября по декабрь часто наблюдается уверенный рост, к тому же отчетность компаний продолжает поддерживать рынок.

Индекс Мосбиржи во многом копирует динамику цен на нефть, которая постепенно переходит к росту. Французская Total завершает проекты в Иране, так как не получила специальное разрешение о США, что подтверждает ограничение поставок в будущем из этого региона, но окончательные объемы пока не ясны.

В лидерах роста на российском рынке вчера были потенциальные мишени для изъятия сверхдоходов, так как благодаря позиции правительства крепнет уверенность в отсутствии дополнительной налоговой нагрузки. Лучше рынка был «Магнит», руководство которого сегодня обсудит вопрос об обратном выкупе акций. Вместе с замедлением темпов роста выручки и снижением расходов населения на продукты питания, по данным «Ромир», акциям ритейлера будет сложно развить успех. Сегодня ожидаем финансовый отчет за 1П 2018 от «МТС», «Полиметалла», состоятся советы директоров «Газпрома», «Роснефти», «Магнита».