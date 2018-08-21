Российский рынок акций двигался вчера в русле мировых рынков, на которых преобладали позитивные настроения.

Во-первых, оптимизму инвесторов способствовали сообщения о том, что Соединенные Штаты и Китай уже на этой неделе планируют возобновить переговоры по торговому соглашению. В ближайшие дни замминистра торговли КНР прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями американского Минфина, так что новостной поток, связанный с переговорами, будет в центре внимания.

Во-вторых, котировкам российских компаний вчера оказали поддержку растущие цены на нефть. В результате индекс РТС поднялся на 1,2%, а индекс МОЕХ прибавил около 0,8%. Европейские рынки также выросли, индекс Euro Stoxx 50 стал дороже на 0,6%.

На этой неделе, возможно, уже завтра, вступит в силу первая часть ограничительных мер в отношении России, объявленных США в связи с отравлением в Солсбери. Эти меры не несут особых угроз для рынков. Вторая же их часть, наиболее жесткая и предполагающая полное прекращение торговли Соединенных Штатов с Россией, может быть введена через три месяца после первой. Кроме того, в Конгрессе готовятся новые законопроекты по санкциям против РФ. Банковский комитет и комитет по международным делам Сената сегодня проведут соответствующие слушания. По мнению главы банковского комитета Боба Коркера, закон о новых санкциях может появиться к концу сентября. С другой стороны, президент Дональд Трамп вчера в интервью Reuters заявил, что США могут снять экономические санкции с России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по важным геополитическим вопросам.

В настоящее время действует ряд санкций США против РФ. Некоторые из них, введенные самим президентом, могут быть им же и сняты, другие, установленные в соответствии с законом Конгресса «О противодействии противникам США через санкции», можно отменить только при согласии американского законодательного органа. Трамп также заявил вчера, что рассчитывал на то, что ФРС будет проводить более мягкую денежную политику. После этого комментария курс доллара США снизился к основным мировым валютам. Американские фондовые индексы завершили торги умеренным ростом. Сегодня азиатские рынки преимущественно растут, цена фьючерса на S&P 500 почти не меняется, как не меняются и нефтяные котировки.