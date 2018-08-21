Торги 20 августа американские индексы в основном завершили на положительной территории. Этому способствовали оптимистичные ожидания инвесторов относительно переговоров США с ключевыми партнерами по вопросам внешней торговли. S&P500 прибавил 0,24%. Промышленный и добывающий секторы вновь поспособствовали опережающему росту индекса Dow Jones. Котировки технологических компаний шли вниз, поэтому индекс NASDAQ закрылся в небольшом минусе.

Доллар продолжил снижение с максимумов, а евро в паре с ним укрепился с 1,1436 до 1,1481.

Дональд Трамп в интервью Reuters вновь заявил, что он не в восторге от политики повышения процентных ставок, которую проводит глава ФРС Джером Пауэлл. Президент США в очередной раз обвинил Китай и Европу в манипулировании собственными валютами и сказал, что американский регулятор должен активнее помогать ему стимулировать рост экономики. Заявления главы Белого дома спровоцировали глобальное снижение доллара.

Оптимизм относительно возобновления переговоров по вопросам внешней торговли между США и КНР продолжает оказывать положительное влияние на рынок, но этого пока недостаточно для рывка. Инвесторы не спешат форсировать события, учитывая отсутствие прогресса в этом направлении за последние полгода. Доллар немного снизился после очередной критики Трампа по поводу ужесточения политики ФРС, что может положительно отразиться на акциях крупных компаний. Китайские площадки сегодня продолжают рост. Мы ожидаем от S&P500 умеренно позитивной динамики. По итогам дня он способен подняться на 0,1%, до 2860 пунктов.

С технической точки зрения в ближайшее время возможна консолидация на текущих уровнях, так как аппетит участников торгов к риску сложно назвать сильным на фоне сохранения угрозы торговых войн и падения развивающихся рынков. Турецкие площадки пока закрыты на праздники, но после возобновления их работы не исключены новые резкие движения. Позитивная динамика накануне отмечалась на относительно небольших торговых объемах, причем она сопровождалась необычным ростом цен на казначейские облигации. Для прорыва вверх необходимы сильные драйверы, которые пока отсутствуют.

Сегодня до открытия отчитываются производитель медицинского оборудования Medtronic, по которому ожидается снижение прибыли, и ритейлер Kohl’s, который должен порадовать ее ростом. Однако повышение акций торговой сети накануне, возможно, говорит о том, что результаты отчета уже учтены в котировках.