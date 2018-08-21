Сегодня на биржевых торгах пара USD/RUB растет на 0,37%, до 67,317 руб. за доллар, отыгрывая вчерашнее падение. Пара EUR/RUB растет еще больше, на данный момент прибавляет 0,9%, за евро дают 77,524 руб. Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду, 22 августа, следующие: 67,1783 руб. за доллар и 77,3491 руб. за евро.

Негативное влияние на валютный рынок оказала информация о том, что Центробанк по поручению Минфина возобновил покупки валюты на открытом рынке. Доллар и особенно евро на этом фоне как с цепи сорвались – у них появился шанс отыграть недавние небольшие потери. Однако критика в адрес ФРС со стороны президента США Дональда Трампа за чрезмерное укрепление национальной валюты может, в первую очередь, позволить евро укрепиться и к доллару, и к российскому рублю.

На лондонской ICE нефть Brent умеренно повышается в цене, прибавляя 0,3%. За баррель дают $72,63. Новость о том, что Россия, согласно статистике JODI, заняла третье место в мире по добыче нефти, на цену черного золота влияния не оказала. Скорее всего, в ближайшие дни баррель Brent будет по-прежнему колебаться в ценовых рамках в $72-73.

Полагаем, что пара USD/RUB в ближайшие дни переместится в диапазон в 67-68,5 руб. за доллар, а пара EUR/RUB – в коридор 77-78 руб. за евро.