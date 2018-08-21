В преддверии переговоров делегаций Китая и США продолжают показывать хорошую восходящую динамику биржевые индексы Поднебесной. Сегодня они прибавили ещё почти 1.7%, хотя с начала текущего года они по-прежнему являются аутсайдерами в мире. Ряд экспертов уже начал говорить о возможном окончании торговой войны между Пекином и Вашингтоном, но эти выводы крайне поспешны. Не стоит забывать о том, что подобные переговоры, только на более высоком уровне, уже провалились дважды, нет гарантий, что очередная попытка диалога принесёт прогресс.

Наиболее интересных движений стоит ожидать ближе к концу недели, когда начнут поступать первые заявления с ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул, где обычно собираются главы крупнейших Центробанков. Пройдёт он 23-25 августа, при этом глава ФРС Пауэлл выступит с речью 24 августа в 17.00 мск, заявленная тема его выступления – монетарная политика в условиях изменения экономики.

Европейские индексы сегодня подрастают на 0.7%, а вот британский FTSE показывает снижение на 0.2%. Фьючерсы на основные биржевые индексы США прибавляют 0.2-0.3%, торгуясь буквально в 1% от исторических максимумов. Последние два дня наблюдается слабость в секторе хайтека США, поэтому нужно внимательно следить за ним.

Российский фондовый рынок в преддверии введения новых санкций сегодня показывает слабо-негативную динамику. Отечественные инвесторы даже игнорируют позитивный внешний фон зарубежных площадок.

Рублёвый индекс Московской Биржи сползает на 0.1%, оставаясь в районе 2270 пунктов, при этом валютный РТС растёт на 0.4%, превышая 1062 пункта. Возможно, небольшой рост по индексам ещё продолжится, но потенциал его ограничен — не более 2%, поэтому сильно увеличивать долю рисковых активов сейчас не стоит. Если завтрашние санкции окажутся менее болезненными, чем ждут инвесторы, то мы увидим небольшие покупки в сегменте рисковых активов.

Важных новостей сегодня не ожидается. До конца дня в США инвестиционные настроения могут немного ухудшиться, а вслед за этим, под занавес торгового дня, могут немного опуститься и российские биржевые индексы.