Во вторник, 21 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 16 коп. (+0,25%), до 67,27 руб., курс евро – на 76 коп. (+0,99%), до 77,85 руб.

Торги по рублевым парам открылись и закрылись повышением. Национальная валюта дешевеет из-за бегства инвесторов из рублевых активов в ожидании новостей относительно новых санкций со стороны США.

Также главным ньюсмейкером во вторник у нас был президент США Дональд Трамп. Сначала он надавил на курс доллара своим несогласием с повышением ставок ФРС США. Затем объявил, что правительство собирается установить 25% тариф на автомобили из Европейского союза, однако вчера стало известно, что администрация США отложила решение вопроса о том, стоит ли вводить пошлины на импорт машин из ЕС.

Трамп считает, что ФРС США следует сделать больше для поддержки экономики и проводить более мягкую кредитно-денежную политику. Курс доллара отреагировал ослаблением на его заявления. Доходность 10-летних облигаций США снизилась.

Минфин России сообщил об отказе проводить сегодня аукционы по размещению ОФЗ. Такое решение принято из-за возросшей волатильности на финансовых рынках и возможно из-за продаж ОФЗ инвесторами.

В центре внимания участников рынка находятся два события: публикация протоколов заседания FOMC от 31 июля — 1 августа (она как раз состоится 22 августа), а также ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых Центробанков в Джексон Хоуле (23-25 августа).

Шесть дней пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 66,23 – 67,78 руб., который сузился до 67,05 — 67,61 руб. По продолжительности коррекции цена сегодня должна выйти из него. На среду по паре доллар/рубль сохраняю целевой уровень на уровне 68,55 руб. По паре евро/рубль ожидаю повышения до 78,55 руб. Евро укрепляется к рублю быстрее доллара из-за повышенного спроса на него на рынке форекс.