Уходящее лето 2018 года стало поистине судьбоносным этапом в развитии российской СПГ-индустрии. Комплексное освоение арктического региона России и одновременное развитие экспортных потоков сжиженного газа в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии сулят значительное усиление России на мировых энергетических рынках.

С августа года крупнейший независимый российский производитель природного газа «Новатэк» начал регулярно поставлять партии сжиженного природного газа (СПГ) с гигантского экспортного завода «Ямал СПГ» по Северному морскому пути. Танкеры ледового класса «Владимир Русанов» и «Эдуард Тополь» осуществляют транспортировку за 10 дней в китайский порт Цзянсу Жудун.

Таким образом, российский СПГ стал доступен потребителям в Азии с доставкой по самому короткому маршруту через Арктику без сопровождения ледоколов. Завод «Новатэка» стал настоящим прорывом России на экспортном рынке, благодаря ему экспорт СПГ уже вырос почти в полтора раза. А по оценке министра энергетики РФ Александра Новака, страна может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 году.

Первая линия завода мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год введена в эксплуатацию в декабре 2017 года. В общей сложности проект рассчитан на производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Оператором проекта является ОАО «Ямал СПГ» совместное предприятие ОАО «Новатэк» (50,1%), концерна TOTAL (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Вторая очередь завода «Ямал СПГ» была запущена в первой половине августа, а на проектную мощность завод выйдет в начале 2019 года, пояснил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

Для усиления позиций на мировом рынке «Новатэк» уверенно строит планы на будущее и предлагает построить СПГ–терминалы на Камчатке в Бечевинской бухте и в Мурманской области в губе Ура. Каждый из них мощностью около 20 млн тонн СПГ.

Для выполнения таких грандиозных планов на исходе июня «Новатэк» и «Совкомфлот» договорились о партнерстве по транспортировке сжиженного природного газа с проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и других предприятий в Арктике. Уже в декабре будут определены участники проекта «Арктик СПГ-2». Завод будет состоять из трех линий мощностью по 6,6 млн тонн каждая. Планируется начать промышленную эксплуатацию с 2022-2023 года, с последующим пуском новых мощностей в 2024-2025 годы.

Безусловно, рынок АТР, куда приходит российский сжиженный газ, очень перспективный. Больше половины мирового населения приходится на долю этого региона, который является одним из основных драйверов мировой экономики, отвечая приблизительно за 40% мирового экономического роста. Ожидается, что к 2020 году население Азиатско-Тихоокеанского региона может составить половину от прогнозируемого 7,7 миллиардного населения Земли.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), на долю СПГ будет приходиться до 80% растущего импорта в долгосрочной перспективе в мире. На этот рынок также претендует другая крупнейшая нефтяная компания России – «Роснефть», объявившая в середине лета о начале проработки проекта строительства завода по сжижению газа, предполагающего производство по первой очереди 6 млн тонн СПГ в районе порта Де-Кастри на Дальнем Востоке.

Есть понимание перспектив и у «Газпрома». Компания диверсифицирует экспортные поставки на перспективные рынки. Объемы поставок сжиженного природного газа за четыре года к 2017 году выросли более чем в два раза и достигли 4,46 млрд кубометров. Тем не менее, уже много лет находится в разработке проект «Владивосток СПГ», который нацелен как раз на удовлетворение потребностей азиатского рынка. Ранее появлялась информация, что заморозка реализации проекта связана с санкциями и возникающими проблемами привлечения инвестиций. В ходе годового собрания акционеров 29 июня 2018, отвечая на вопрос о перспективах «Владивосток СПГ», глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что проект будет запущен не ранее 2020 года и заверил собравшихся, что «Газпром» никуда не опоздал.

«Газпром» сообщает акционерам это не один год. За это время реализован только один проект «Сахалин-2». У «Газпрома» есть все возможности его расширить и построить вторую очередь, но санкции не позволяет «Газпрому» это сделать. Реализация проекта откладывается до 2023 года. Тем более, строительство третьей очереди, по оценкам Альпари, дешевле и выгоднее строительства нового завода. При том, что все иностранные инвесторы неоднократно повторяли, что очень заинтересованы в расширении.

Однако бурный рост рынка СПГ прогнозировался ещё с начала нулевых. За последние десять лет экспортные поставки СПГ увеличились на 87%, при этом экспорт трубопроводного газа всего на 6%. У «Газпрома» с его ресурсной базой были огромные возможности для развития СПГ-индустрии. И если бы газовая монополия реализовала все анонсированные ею проекты («Штокман», «Балтийский», «Владивосток», расширение «Сахалина») доля России на этом перспективном рынке составляла бы не нынешние 4%, а свыше 28% по оптимистичным прогнозам.