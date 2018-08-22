Внешний фон вновь неоднозначный. С одной стороны, нефть дорожает, а с другой, на рынках присутствует неуверенность из-за постоянных заявлений Д. Трампа по поводу давления на торговых партнёров. Плюс к этому президент США постоянно окружён скандалами с его помощниками. И, наконец, 22 августа начнёт действовать первый пакет ограничений для РФ, который недавно приняли в Белом доме в качестве реакции на события в британском Солсбери.

Рубль вряд ли сможет укрепиться, даже если внешние факторы станут позитивными. ЦБ РФ вернулся к покупке валюты и нарастил объём операций из-за того, что не проводил их почти неделю из-за острого валютного кризиса в Турции. Что же до рынка акций, то он может продолжить попытки роста. Как минимум по некоторым бумагам имеет смысл провести валютную переоценку. Из корпоративных событий можно выделить: отчёты по МСФО от «Мечел» и «ФСК ЕЭС».