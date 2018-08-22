Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на противоречивом внешнем фоне. Цены на сырьевые активы и текущий валютный курс могут поддержать бумаги экспортеров.

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи, на наш взгляд, может сегодня протестировать верхнюю границу диапазона 2250-2300 пунктов. Текущий валютный курс и цены на сырьевые активы выступают в поддержку в первую очередь сырьевым компаниям. В то же время среднесрочно внутренние сектора выглядят весьма недорогими", — говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Внешний фон перед открытием торгов акциями на Мосбирже дает противоречивые сигналы. С одной стороны, имеем умеренно растущую нефть. С другой, обсуждение санкций в американском Конгрессе, хоть и не принесло ничего принципиально нового, но может добавить инвесторам нервозности. В результате, мы ожидаем нейтрального начала торгов", — отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2270-2315 пунктов, по индексу РТС — 1060-1085 пунктов, прогнозирует он.

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 66,6-67,9 рубля, для европейской валюты — 77,1-78,6 рубля, считает аналитик.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 67,5 рубля по паре доллар-рубль, но в краткосрочной перспективе не исключено повышение волатильности из-за влияния политических факторов на курс доллара, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Мы ожидаем, что в среду рубль несколько укрепится, не выходя, однако, за пределы ставшего привычным в последние недели диапазона. Целевой ориентир — 66,6-67,1 рубля за доллар", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, инвесторы ждут очередных торговых переговоров США и Китая и ежегодной встречи глав мировых ЦБ в Джексон-Хоуле.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,26-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,17%, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,15%, японский Nikkei 225 вырос на 0,64%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 72,84 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,29% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1563 доллара против 1,1572 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне позитива на зарубежных рынках и в нефтяных котировках.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,85% — до 2291,76 пункта, индекс РТС — на 0,64%, до 1072,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 17 копеек — 67,28 рубля, евро — на 76 копеек, до 77,78 рубля, следует из данных Московской биржи.