Ожидаем нейтрального старта торгов на российском рынке на фоне смешанной динамики торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы в ожидании начала переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Вследствие этого мировые инвесторы не сформировали на бирже понятного тренда. В свою очередь, российские фондовые индексы останутся под давлением в ожидании начала действия санкций Госдепа США с 22 августа и публикации протокола FOMC ФРС США. Протокол поможет понять дальнейший темп увеличения процентной ставки, что поддержит индекс доллара.

От ввода первого транша санкций инвесторы не ожидают существенного влияния на рынок. Тогда как через 90 дней может последовать второй, если РФ не последует рекомендациям США, чего, вероятней всего, тоже не будет. Сегодня может разыграться сценарий, когда все, кто хотел, уже вышли из российских активов, что подтверждают большие объемы в первой декаде августа, и теперь может последовать отскок наверх, но на малых объемах. Это может привести к консолидации с последующим снижением, поэтому российские инвесторы будут анализировать события последующих двух месяцев.

В сентябре ФРС США может увеличить процентную ставку до 2,25%, а далее предвыборная борьба в Конгрессе США будет усиливать антироссийскую риторику, что будет бить по российской валюте и рынку.