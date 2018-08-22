Валютный рынок вчера болезненно отреагировал на достаточно неожиданное сообщение от ЦБ о возобновлении валютных интервенций (USD/RUB +0.3%, динамика рубля слабее большинства ЕМ валют). Несмотря на это, доходность российских гособлигаций обвалилась сразу на 7-13 бп вдоль кривой ОФЗ, наиболее выраженно, на ее среднем участке. Это первый эпизод выраженного тактического отскока сегмента госдолга после распродажи последних недель – тем более, помогла отмена Минфином первичных аукционов сегодня.

Сегодня в фокусе участников российского рынка останется санкционная тема. Ожидается, что американские власти представят ограничительные меры вследствие «дела Скрипаля», пусть даже на текущем этапе они будут носить во многом технический характер.

Куда более значимой представляется судьба законодательных инициатив, подготовленных американскими конгрессменами, которая будет решаться осенью. В ходе вчерашних слушаний в комитетах Сената американские законодатели несколько раз подчеркивали, что санкционное давление на Россию должно быть продолжено. Вопрос лишь в том, как сильно принимаемые решения будут координироваться с позицией Казначейства и Госдепартамента США.