Доллар США продолжает ослабевать. К негативным факторам помимо критики Президента США в адрес ФРС прибавились итоги судебного процесса по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Присяжные признали политического консультанта виновным в уклонении от уплаты налогов и банковских манипуляциях. Ранее Манафорту вменяли связи с Россией на выборах 2016 года. Обвинения главы предвыборной кампании Трампа ослабляют позиции Президента США, в результате чего вероятность импичмента снова возросла. Повышение степени политической неопределенности в Штатах сдерживает потенциал укрепления USD, однако поддержку американской валюте могут оказать публикуемый сегодня протокол июльского заседания FOMC, на котором отмечалось сильное состояние экономики США.

Рубль остается под давлением в преддверии намеченного на сегодня вступления в силу первого пакета санкций по делу Скрипалей. Данный пакет предполагает запрет на экспорт в Россию американских товаров, которые могут быть использованы в военных целях, что несущественно меняет существующий санкционный режим. Накануне рубль оказался под давлением на фоне публикации новых санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Северной Кореей.

Кроме того, негативное влияние на российскую валюту оказали сообщения о возобновлении покупок валюты Центральным Банком для Минфина в рамках бюджетного правила. Вечером в Сенате США проходили слушания по вопросу действующих американских санкций в отношении России и возможных следующих шагов по ужесточению действующего режима. В ходе слушаний сенаторы от обеих партий продемонстрировали широкую поддержку необходимости более существенного санкционного давления на Россию, поскольку существующие санкции не ведут к изменению позиций России по Украине и Сирии, а попытки вмешательства в американские выборы, по их словам, продолжаются.

С учетом риторики сенаторов риски очередных витков ужесточения санкций в ближайшие месяцы остаются крайне вероятными, что создает предпосылки для дальнейшего ослабления российской валюты. Параллельно сенатор МакКоннел вчера заявил, что сентябрьское расписание Сената уже весьма плотное, и в нем может не найтись места для рассмотрения законопроекта по антироссийским санкциям. Таким образом, появление конкретики по новым санкционным мерам может быть отложено на октябрь, но до этого момента рубль продолжит крайне чутко реагировать на любые новости по данной теме. В последние дни рубль более активно слабеет в паре с евро, чем с долларом, что связано с укреплением евро на глобальных площадках. Накануне причиной для этого стали скандалы вокруг близких к Трампу фигур.