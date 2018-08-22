Отказ российского Минфина проводить сегодня и в ближайшие дни, пока ситуация не стабилизируется, аукционы по размещению новых выпусков ОФЗ слегка нервирует валютный рынок, хотя панических настроений не наблюдается. Новостью дня сегодня в любом случае являются санкции, но заявления главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в России уже принимаются меры по поддержке предприятий и отраслей, которые могут пострадать от нового пакета санкций США, могут заставить доллар немного отступить после объявления санкций.

На торгах в Лондоне нефть марки Brent сегодня достаточно сильно дорожает, на 1,6%, баррель торгуется уже по $73,85. Вышедшая вчера поздно вечером статистика от Американского института нефти показала, что товарные запасы нефти в США за неделю упали на 5,17 млн баррелей. Официальная статистика по коммерческим запасам нефти от американского Минэнерго будет объявлена сегодня вечером. Полагаем, что в ближайшие дни нефть Brent будет стоить на уровне в $73-74 за баррель.

Мы прогнозируем, что пара USD/RUB в ближайшие дни останется в диапазоне 67-68,5 руб. за доллар, а пара EUR/RUB передвинется в коридор 78-79 руб. за евро.