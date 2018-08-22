Рынок криптовалют оживился — цена Bitcoin выросла на 3,66% за сутки и достигла уровня $6686 за монету. Альткоины также повторяют движение своего лидера, демонстрируя рост котировок и выход в зеленую зону. Наиболее заметный рост из первой десятки ведущих криптовалют по версии Coinmarketcap, демонстрирует проект Stellar, который вырос на +7,01% за сутки и торгуется на отметке $0,2307.

Рыночная капитализация криптовалют выросла до уровня $217 млрд, прибавив за сутки почти $10 млрд. Растет также и доминирование Bitcoin — показатель BTC Dominance составляет 53,1%.

Несмотря на рост Bitcoin, новостной фон сложно назвать позитивным, потому не стоит надеяться на скорое ралли, наоборот, рынок вновь может оказаться под давлением уже в самое ближайшее время. В особенности это касается альткоинов, так как инвесторы в первую очередь выводят средства из них.

Негативных событий для рынка сразу несколько. Во-первых, это новость об очередной атаке на криптовалютную биржу. На этот раз под прицелом хакеров оказалась BitMEX. Вчера биржа подверглась DDos-атаке, и вынуждена была уйти на технические работы. Пока о краже средств инвесторов не сообщалось, тем не менее многие пользователи испытывали трудности со входом на свои аккаунты в платформе.

На этом печальные новости для отрасли не заканчиваются. Вторым событием, которое вряд ли порадует криптоинвесторов, стала новость об уходе с рынка легендарной компании NVIDIA. Причиной этому служит низкая прибыли, которая и побудила крупнейшего в мире производителя видеокарт и графических процессоров закрыть свое крипто-подразделение.

Поскольку рентабельность майнинговых установок существенно снизилась, компания перестанет их выпускать. Причиной снижения рентабельности служит несколько факторов. Во-первых, это падение криптовалютного рынка в цене, а также рост сложности майнинга. Во-вторых, причиной ухода NVIDIA с рынка служит тот факт, что ее графические процессоры изначально не были предназначены для майнинга криптовалют и существенно уступают по своим характеристикам ASIC-майнерам, которые специально создавались для криптовалютного майнинга.

Учитывая отсутствие позитивных новостей, наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий видится коррекция криптовалютного рынка и снижение альткоинов в область минимумов прошлой недели.