К середине торгового дня среды российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск увеличился на 0,54% до 2304,23 пункта, а индекс РТС упал на 0,27%, до 1069,2 пункта ввиду ослабления рубля.

Рубль к середине дня пребывал в минусе против доллара и евро. Доллар подошел к отметке 68 руб. Евро поднялся выше 78,5 руб, обновив максимум с апреля текущего года. Дополнительное давление на рубль, как и днем ранее, оказывал факт возобновления покупки валюты Банком России.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные и обыкновенные акции “Мечела” (+4,14% и +4,00% соответственно). В лидерах падения были бумаги ТМК (-1,49%) и акции “М. Видео” (-1,00%).

Акции “Мечела” растут после публикации финансовых результатов за первое полугодие по МСФО.

С технической точки зрения ситуация по обыкновенным акциям “Мечела” также выглядит вполне неплохо. В среду бумаги при повышенном объеме проверяют на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (91,10 руб). Это позволяет рассчитывать на движение в район 97,50 руб (верхняя полоса Боллинжера), а при закреплении выше – к 100 руб. Стоп-сигнал стоит установить в районе 90 руб.