Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 17,5% до 413,8 миллиарда рублей с 352,2 миллиарда рублей годом ранее, свидетельствует консенсус-прогноз агентства "Прайм", составленный на основе опроса аналитиков.

Чистые расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля, по их прогнозу, снизились на 21,2% и составили 123,28 миллиарда рублей.

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие текущего года в четверг, 23 августа.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

По расчетам старшего аналитика банка "Уралсиб" Натальи Березиной, Сбербанк по итогам второго квартала заработал 199,6 миллиарда рублей чистой прибыли, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 8%, однако квартал к кварталу чистая прибыль показала сокращение на 6%.

"По нашим прогнозам, чистая прибыль сократится на 6% квартал к кварталу, но вырастет на 8% относительно второго квартала 2017 года… Это означает снижение ROAE до 22,5% во втором квартале с 24,2% кварталом ранее, что все еще является комфортным уровнем. Понижательная квартальная динамика объясняется в первую очередь ростом стоимости риска – банк должен отразить возросшие риски из-за апрельских санкций со стороны США и падения рубля", — полагает она.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, Сбербанк во втором квартале нарастил чистую прибыль на 8,7%, до 201,7 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за второй квартал и первое полугодие представлены ниже (в миллиардах рублей):

BCS Global Markets — 192,2 / 404,2

Citi — 194,275 / 406,38

"Уралсиб" — 199,6 / 411,7

РИА Рейтинг — 205,7 / 417,8

Газпромбанк — 205,8 / 417,9

Sova Capital — 213 / 425,1

Сбербанк во втором квартале уменьшил расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля на 16,7% — до 74,2 миллиарда рублей, прогнозируют аналитики. Ожидания по расходам банка на резервы во втором квартале и первом полугодии выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

BCS Global Markets — 75,1 / 124,2

Citi — 67,249 / 116,35

"Уралсиб" — 83 / 132,1

РИА Рейтинг — 73,4 / 122,5

Газпромбанк — 67,3 / 116,4

Sova Capital — 79 / 128,1