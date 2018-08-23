Фондовые «быки» вчера так и не смогли закрепится выше отметки 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, даже несмотря на сильный рост нефти. Это говорит о слабости рынка и отсутствии свежих денег на покупку. Падение акций Сбербанка на 2% также является свидетельством силы «медведей», которые сегодня начнут атаку.

Внешний фон перед открытием торгов складывается негативным: отошли от вчерашнего максимума котировки нефти, около 0,15% теряют американские фьючерсы. Падают в цене и металлы, реагируя на укрепление доллара.

На таком фоне Индекс Мосбиржи попробует откатиться в район 2270 пунктов, а при ухудшении настроений — и ниже. Однако оснований для пробития поддержки 2250 пунктов мы пока не видим. С утра можно попробовать зашортить Сбербанк, первой целью снижения которого является уровень 184 руб. Должна подешеветь и нефтянка (за исключением «Газпрома»), отреагировав на падение нефти, которое по нашим оценкам в середине дня будет продолжаться.

Вчера на хорошей статистике нефть подобралась к сильному сопротивлению 75 долларов за баррель, но пробить его в отсутствие важных драйверов роста не смогла. Мы считаем нефть локально перекупленной и откат в район 73 доллара сегодня очень вероятен.

Негативное утро складывается и для рубля: кроме дешевеющей нефти пара евро-доллар опять перешла к снижению, которое сейчас составляет около 0,4%. Однако каких-то прогнозов по динамике рубля и тем более рекомендаций по операциям на валютном рынке мы давать не будем. Сейчас курс российской валюты в большей степени зависит от действий ЦБ, нежели от рыночных факторов.