Чистая прибыль осталась под давлением из-за снижения чистого процентного дохода, которое было не полностью компенсировано ростом комиссионных доходов. Мосбиржа также объявит дивиденд за 1П18. Исходя из прошлогоднего коэффициента выплат, дивиденд на акцию составит RUB 2.26 с годовой дивдоходностью 4.5%.

Московская биржа в пятницу, 24 августа, представит финансовые результаты за 2К18 по МСФО и проведет телеконференцию.

Ниже приведены наши основные прогнозы.

— После разового отчисления в резерв в 1К18 (RUB 0.8 млрд) чистая прибыль за 2К18 выросла на 18% к/к до RUB 5.0 млрд (рентабельность чистой прибыли 52%), но снизилась на 4% г/г, поскольку сокращение чистого процентного дохода на 15% до RUB 4.0 млрд было не полностью компенсировано увеличением комиссионных доходов на 13% до RUB 5.7 млрд. Кроме того, давление оказал рост операционных расходов на 8% до RUB 3.5 млрд.

— Объемы торгов во 2К18 должны поддержать комиссионные доходы, при этом самый сильный рост покажет сегмент акций (10% к/к и +34% г/г до RUB 0.52 млрд, лучший квартал за 6 лет), в то время как сегмент облигаций, по нашим оценкам, снизился на 7% к/к и вырос на 15% г/г до RUB 0.6 млрд. Комиссионные доходы от операций на денежном рынке и в сегменте деривативов показали хорошую динамику – +26% г/г и +9% г/г соответственно. Рост в валютном сегменте был более скромным (+4% г/г).

— Чистый процентный доход продолжил сокращаться (-15% г/г) на фоне снижения остатков на счетах клиентов на 10% г/г и уменьшения доли более доходных рублевых остатков.

— Операционные расходы, по нашим прогнозам, выросли на 8% г/г, что укладывается в ориентир менеджмента на 2018 г. (7-9%).

— EBITDA последовала с динамикой чистой прибыли и снизилась на 3% г/г до RUB 7.1 млрд, при этом рентабельность по EBITDA оказалась на высоком уровне – 73%.

Московская биржа может объявить дивиденды. Как ожидается, в день публикации результатов Московская биржа также объявит рекомендацию по дивидендам за 1П18. Если исходить из прошлогоднего коэффициента выплат (55% за 1П17), дивиденд на акцию составит RUB 2.26 с годовой дивдоходностью 4.5%, что на 9.3 п.п. ниже уровня прошлого года.