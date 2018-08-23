Хотя новые санкции против России, объявленные на этой неделе, оказались неопасными, нервозность рынка по поводу дальнейшей санкционной эскалации не спадает. Более того, возобновление ЦБ РФ покупки валюты в интересах Минфина нейтрализовало эффект налогового периода, а заявление Максима Орешкина о необходимости снизить прогноз курса на этот год, дополненное новостями о заморозке российских счетов Credit Suisse, стали неприятной неожиданностью.

Доллар ослаб после комментария Трампа

За прошедшую неделю доллар ослаб к валютам G10: долларовый индекс приблизился к важному уровню поддержки 95,0, пара евро/доллар на максимуме достигала отметки 1,162 – максимальное значение с 8 августа. Слабость доллара была связана, во-первых, с высказанным недавно недовольством президента США Дональда Трампа относительно политики ФРС по повышению ставки, которая, по его словам, делает доллар США более крепким по отношению к другим валютам, а американских производителей менее конкурентными на мировой арене. Во-вторых, вчера был опубликован протокол заседания ФРС от 1 августа, где отмечается, что сейчас большинство членов ФРС склоняются только к одному повышению ставки в этом году до 2,25%, тогда как ранее ожидали еще два повышения. Связано это с тем, что ряд представителей ФРС считают торговую политику США, волатильность на развивающихся рынках и замедление на рынке недвижимости США рисками для дальнейшего ужесточения монетарной политики. В то же время, торговая война между США и Китаем продолжается, что может вновь усилить волатильность на развивающихся рынках: сегодня США и Китай объявили о введении взаимных 25%-ых пошлин на товары по $16 млрд. Ближайшими уровнями поддержки/сопротивления в паре евро/доллар являются 1,156/1,163.

Великобритания и ЕС возобновляют переговоры по Brexit

Фунт стерлингов укрепился с уровня 1,270 до 1,294 фунт/$ на максимуме на фоне слабости доллара и возобновления переговоров между Великобританией и ЕС по Brexit. Напомним, что фунт падал более чем на 4% за последние три месяца в связи с политическими проблемами в Великобритании и неопределенностью по Brexit. Ближайшим серьезным уровнем сопротивления для пары является 1,295 фунт/$.

Цены на нефть восстанавливаются

Цены на нефть марки Brent выросли на неделе на 3% до 75,0 $/барр. после публикации данных по запасам нефти в США, которые сократились на 5,8 млн барр. при прогнозе сокращения на 2 млн барр. В то же время, Саудовская Аравия отказалась от IPO своей крупнейшей нефтяной компании, что ранее было фактором, поддерживающим нефтяные цены. Ближайшим серьезным уровнем сопротивления является отметка 80,0 $/барр.

Новостной фон оказал серьезное давление на рубль

После того, как на прошлой неделе курс рубля доходил до уровня 66,1 руб./$, на этой российская валюта опять под давлением, курс падал до 68,5 руб./$ на максимуме. В первую очередь рынок продолжает нервничать из-за санкций — во вторник США внесли две российские компании и шесть судов в санкционный список по КНДР, а вчера вступил в действие первый раунд санкций США против России по делу Скрипаля. Россия выглядит выгодной картой в предвыборной игре США и обе стороны хотят ее использовать. Во-вторых, ЦБ РФ с понедельника возобновил покупку валюты для Минфина причем ускоренными темпами, выполняя план по объему покупки на месяц, что стало негативным сюрпризом для рынка. В-третьих, Максим Орешкин вчера заявил, что прогноз по курсу рубля и оттоку капитала на этот год будет пересмотрен, что было воспринято рынком как сигнал того, что ослабление рубля продолжится. В-четвертых, как сообщил вчера РБК, Credit Suisse заморозил российские активы на сумму $5 млрд из-за опасения санкций со стороны США, а, по данным Ведомостей, Deutsche Bank объявил о том, что может разорвать отношения с российским правительством, если им не будет пройдена процедура комплаенса по антиотмывочным нормам. В итоге рубль остается слабым несмотря на налоговый период. На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон в 66-70 руб./$.