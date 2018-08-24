Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.2-0.4%, в диапазоне 2265-2270 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2260, 2250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2290, 2300 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее не исключено развитие коррекционного повышения указанного индекса в район 2280 п.

Во второй половине дня может появиться ясность относительно нового пакета санкций со стороны США. Вместе с тем, этот значимый фактор уже в значительной мере заложен в текущие цены.

Некоторое влияние на ход торгов во второй половине дня также может оказать публикация июльской статистики по изменению количества заказов на товары длительного пользования в США (15.30 мск.)

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.61%) и РТС (-2.00%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Во второй половине дня на отечественном рынке акций возобладал пессимизм. Мы наблюдали агрессивные распродажи во многих бумагах, несмотря на то, что очередной пакет санкций со стороны США пока не был официально опубликован. К слову, обменный курс российской валюты по отношению к доллару США двигался в очень широком диапазоне, но по итогам дня продемонстрировал лишь незначительное повышение.

Между тем, вчерашнее состояние внешнего фона можно было оценить как умеренно негативное. Действительно неблагоприятным внешним сигналом стало лишь достаточно сдержанное падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Тем не менее, уже сегодня утром они сумели превысить ближайший значимый уровень $75 за баррель, что можно трактовать как позитивный технический признак. Поэтому после вчерашних эмоциональных распродаж рублевый индекс МосБиржи вполне может продемонстрировать заметный коррекционный отскок.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.5 п., или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, все ликвидные акции завершили торги с неравномерным понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вновь намного хуже рынка торговались акции крупных российских банков: Сбербанк-ао (SBER RM, —4.84%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —3.37%), ВТБ (VTBR RM, —3.74%). Очевидно, что их явная слабость связана с ожиданиями ужесточения американских санкций. Стоит отметить, что акции «Сбербанка» не смогла удержать от падения даже публикация позитивной финансовой отчетности эмитента по МСФО. По итогам 2 квартала чистая прибыль кредитной организации возросла на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 215.3 млрд руб.

Опережающее падение акций «Сбербанка» вновь совпало с усиленными распродажами в бумагах «Аэрофлота» (AFLT RM, —2.72%). Их текущая слабость в значительной мере связана с угрозой введения адресных санкций в отношении российской авиакомпании со стороны США. Ранее из-за океана прозвучали заявления о том, что ограничительные меры против «Аэрофлота» могут быть объявлены в рамках осеннего пакета американских санкций в течение двух ближайших месяцев. Эти бумаги также не смогла поддержать состоявшаяся накануне публикация позитивных операционных результатов авиаперевозчика. Между тем, «Аэрофлот» продолжает стабильно наращивать свои операционные показатели.

Существенно слабее индекса МосБиржи также закрылись бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, —3.23%), Polymetal (POLY RM, —2.60%), Россети-ао (RSTI RM, —2.39%), RUSAL plc (RUAL RM, —3.20%), ENPL-гдр (ENPL RM, —2.39%).

Одной из немногих заметно подорожавших бумаг стали акции ФосАгро (PHOR RM, +2.20%). Они отыграли публикацию сильной квартальной отчетности эмитента по МСФО. В частности, стало известно об увеличении чистой прибыли в рублях за второй квартал 2018 года на 101% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная квартальная прибыль «ФосАгро» возросла на 91%. Несмотря на заметный вчерашний прирост, среднесрочная техническая картина в акциях ФосАгро пока выглядит нейтральной. Пока они всего лишь сдвинулись в среднюю часть своего многомесячного диапазона 2200-2600 руб.

Отметим также продолжившееся повышение стоимости бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +3.42%). Они отыгрывают недавнюю публикацию финансовых результатов металлургической компании за первое полугодие по МСФО. Они оказались лучше средних ожиданий.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно подорожали в пределах 0.3%. Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили в цене 0.6%. Контракты на золото подросли на 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 0.8%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для формирования более или менее масштабного коррекционного отскока вверх в рублевом индексе МосБиржи.