По итогам торгов 23 августа индекс МосБиржи упал на 1,61% до 2260,04 п., а РТС обвалился на 2,0% до 1043,99 п. На рынке акций сразу не заладилось со старта торгов. В течение дня падение только усилилось. Факторами слабости рынка стали снижение сырьевых контрактов и тревожность за российские деньги за границей в связи с заморозкой капиталов российского происхождения в Швейцарии, да и на внешних площадках оптимизмом пахло очень слабо. Плюс появились риски укрепления рубля после того, как ЦБ объявил о приостановке покупки валюты для Минфина до конца сентября.

«Голубые фишки» дружно привезли себе потери: «Газпром» (-1,85%), «НОВАТЭК» (-0,3%), «ЛУКОЙЛ» (-1,39%), «Роснефть» (-1,67%), ГМК «Норникель» (-1,12%), «Северсталь» (-0,88%). Впрочем, если ситуация в банковском секторе ухудшится, то это коснётся и «ВТБ» (-3,74%). Впрочем, по этим бумагам критическим уровнем является 0,038 рубля, где может состояться отскок или потеря ещё 10%-15% капитализации. К сожалению, над банковским сектором продолжит нависать угроза американских ограничений. В лидерах дня были бумаги «Мечел» (+3,42%), а лидером снижения оказались акции банковского сектора, которым также помогали GDR X5 Retail Group (-3,23%). Стоит отметить, что судьба банковского и розничного секторов довольно схожая, поскольку они зависят от потребительской активности и доходов, которые без сомнений пострадают из-за ослабления рубля.

Сам же рубль пережил весьма волатильный день. В первой половине дня курс доллара поднимался до 69,01 рублей, что, вероятно, стало сигналом для ЦБ. ЦБ РФ сделал заявление, в котором объявил о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца сентября, когда может вернуться к операциям, если это позволит ситуация. После этого отечественная валюта совершила рывок в сторону 67,5, но вновь своё слово сказал Минфин, который не собирается отказываться от своих планов. То есть мы можем говорить о наличии конфликта интересов между Центральным банком и Минфином. Если целью ЦБ является снижение инфляции и смягчение кредитных условий, то для Минфина главной целью является бюджет и накопление резервов. Для регулятора более важно сохранение относительной стабильности курса рубля, что исключит влияние валютного фактора на инфляцию. У финансового ведомства слабый рубль означает наполняемость бюджета и появление более широких возможностей для накопления валютных резервов. Минфин даже не обращает внимание на то, что рост цен на бензин провоцирует разогрев инфляции по всей экономической пирамиде, а это прямой урон тем усилиям, которые предпринимает ЦБ в последние годы. Вероятно, могут быть найдены иные способы покупки валюты, но действия регулятора можно считать сигналом к повышению вероятности стабилизации или укрепления рубля в районе 65-66 за доллар. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,24% до 68,19, а евро слабел на 0,2% до 78,745.

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. Впрочем, негатив, в основном сосредоточен на вопросе американо-китайских торговых споров. Нефть немного дорожает, а сырьевые валюты укрепляются, что предполагает положительное начало дня на отечественном рынке. На корпоративном фронте пройдут ВОСА «ЛУКОЙЛ», ТМК, Группы «ПИК». Отчитаются по МСФО за II квартал и I полугодие «Московская биржа», «Распадская», «АЛРОСА». Советы директоров «НОВАТЭК» и «Полюс» рассмотрят дивиденды за I полугодие.