ЦБ РФ вчера попытался поддержать российский рубль, объявив о прекращении покупок валюты в рамках реализации бюджетного правила до конца сентября. Мотивы регулятора вполне ясны – снизить волатильность и стабилизировать ситуацию, однако, во-первых, чуть позже появилась информация, что ЦБ не прерывает программу покупки доллара и евро, а просто не будет делать этого на открытом рынке, отыскивая для этого другие возможности. Фактически, это нивелирует посыл первого сообщения. Во-вторых, беспокойство вызывают внешние факторы, которые ЦБ не подконтрольны. Инвесторы прислушиваются к позиции США по новым санкциям.

Учитывая, что объемы закупок валюты были не так велики – около 16 млрд. в день, а это тем более незначительно ввиду роста средних объемов торгов в последние дни, под закрытие сессии рубль начал вновь терять позиции, валютный риск продолжает оставаться на высоком уровне. На этом фоне «Сбербанк» сделал предположение, согласно которому к концу 2018 года ключевая ставка будет повышена до 7.5%, что звучит вполне реалистично, учитывая текущие тенденции.

Переговоры по внешней торговле между США и Китаем, как мы и прогнозировали, не завершились конструктивным решением. Более того, вступили в силу новые пошлины на $16 млрд. с обеих сторон, но анонсированы они были давно и из хода переговоров напрямую не вытекали. Теперь над Китаем нависла угроза самого значительного по объему изменения тарифов – на $200 млрд. с начала сентября. По мнению Пекина, до ноябрьских выборов в Конгресс не стоит ожидать смены позиции от США, а значит «торговые войны» продолжаются. Американские индексы вследствие ситуации незначительно снижались. Добавило негатива падение продаж нового жилья в июле на 1.7% при ожиданиях роста на 2.4%. Сегодня в рамках саммита в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Пауэлл, хотя сюрпризов от него ждать не стоит.

Банк Credit Suisse опроверг информацию о блокировке российских активов на $5 млрд. долларов, заявив, что перестал управлять ими, но продолжает хранить и готов выдать в любой момент.

Отчет «Сбербанка» по МСФО, в целом достаточно сильный, не помог акциям, которые завершили день в лидерах снижения. Основная причина для этого – угроза западных санкций в отношении банковского сектора, которую вновь обозначил вчера американский сенатор. В напряженные моменты 2014 и 2016 года акции компании стоили не дороже 100 и 110 рублей соответственно, а тогда внешнее давление было примерно сопоставимо, поэтому потенциал для снижения сохраняется, но он мало связан с финансовыми показателями «Сбербанка».

Сегодня ожидаем ВОСА «Лукойла», совет директоров «Новатэка» с рекомендациями по дивидендам, за 1П 2018 по МСФО отчитаются «Алроса» и «Распадская».