Рынок акций РФ немного подрастет, рубль останется под давлением. Растущая цена на нефть может поддержать отечественный рынок акций, однако рубль под давлением санкционных рисков останется волатильны.

ИНДЕКСЫ

"Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо негативная. Впрочем, негатив в основном сосредоточен на вопросе американо-китайских торговых споров. Нефть немного дорожает, а сырьевые валюты укрепляются, что предполагает положительное начало дня на отечественном рынке", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Роман Ткачук из "Альпари" ожидает небольшой рост на открытии рынка. "Продолжить рост будет непросто – российский фондовый рынок находится во власти "медведей", опасающихся расширения санкционного давления на Россию. Показательно, что в лидерах снижения последних дней находятся акции государственных банков – Сбербанка и ВТБ", — отмечает аналитик.

Актуальный диапазон движения для индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2245-2375 пунктов, для индекса РТС — 1035-1050 пунктов, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2265-2270 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2260, 2250 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2290, 2300 пунктов, добавляет он.

ВАЛЮТА

На взгляд Ткачука, повышенная волатильность рубля в пятницу сохранится. Несмотря на то, что Банк России объявил о приостановке покупки валюты в резервы для Минфина, сам Минфин отметил, что годовые планы на покупку валюты остаются прежними, отмечает он.

"Валюты развивающихся стран продолжают находиться под давлением, шансов на укрепление у рубля в текущей ситуации немного. Сегодня динамику мировых валютных рынков определит выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Холле. Внимание будет приковано к формулировкам относительно состояния мировой экономики и дальнейшей денежно-кредитной политики Федрезерва", — говорит аналитик.

Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 67,5-69 рублей, для европейской валюты — 78-79,5 рубля, дает ориентиры аналитик.

Давление на рубль сохранится, прогнозный диапазон на пятницу – 68,4-68,7 рубля за доллар, говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили торги 23 августа снижением на фоне введения США и КНР новых взаимных импортных пошлин.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,13-0,21%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно в плюсе: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 0,41%, японский Nikkei 225 вырос на 0,85%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,2%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 75,14 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,55% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1572 доллара против 1,1543 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по основным индексам на негативных настроениях инвесторов, снижению также способствовало усиление распродаж в бумагах Сбербанка, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,61% — до 2260,04 пункта, индекс РТС — на 2%, до 1059,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 16 копеек – 68,19 рубля, евро снизился на 16 копеек, до 78,75 рубля, следует из данных Московской биржи.