ЦБ временно прекратил покупку валюты. Неопределенность, связанная с возможностью введения новых антироссийских санкций, сохраняется и продолжает негативно влиять на российский рынок. Подтверждением такого влияния служит вчерашнее поведение акций Сбербанка, которые упали на 4,8%, несмотря на опубликованные хорошие результаты 2 кв. 2018 г., после заявления американского сенатора Ван Холлена о том, что новые ограничительные меры, которые могут быть введены осенью, затронут банки. ЦБР решил разрядить ситуацию на валютном рынке и принял решение начиная с 23 августа и до конца сентября не производить покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Это ослабило давление на рубль, и курс национальной валюты к доллару и евро отыграл значительную часть понесенных утром потерь. Впрочем, фондовому рынку это не помогло. Индекс РТС упал на 2% по итогам дня, а индекс MOEX потерял 1,6%.

Очередной пакет антироссийских санкций, как сообщили СМИ со ссылкой на госдеп США, вступят в силу 27 августа. Это пока санкции, которые затрагивают импорт в Россию товаров двойного назначения. Более существенные меры могут быть введены позднее на основе законопроектов, которые сейчас обсуждаются в комитетах Конгресса.

Сегодня в Российском союзе промышленников и предпринимателей пройдет встреча помощника президента Андрея Белоусова с представителями крупного бизнеса, на которой будет обсуждаться возможное изъятие части прибыли у экспортеров. Европейские индексы вчера изменились мало.

Предварительное значение августовского промышленного индекса Markit для еврозоны не дотянуло до ожиданий, хотя и составило солидные 54,6 пункта, а предварительное значение индекса сервисных отраслей совпало с прогнозом – 54,4. В то же время индекс потребительской уверенности в еврозоне в августе упал до минус 1,9 против ожидавшегося уровня минус 0,7 и минус 0,6 в прошлом месяце. Протокол последнего заседания ЕЦБ, опубликованный вчера, не добавил ничего важного к тому, что уже было известно о планах ЕЦБ по сворачиванию программы выкупа активов и сохранению ставки на текущем уровне в течение еще как минимум года. Президент Германского федерального банка Йенс Вайдман на пресс- конференции заявил, что регулятору необходимо продолжать сворачивать монетарные стимулы, несмотря на возросшие риски в экономике.

Американские фондовые индексы вчера немного снизились. Инвесторы ждут сегодняшнего выступления председателя ФРС на симпозиуме глав ведущих центробанков, которое может прояснить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Нефтяные котировки вчера достигли максимальных за месяц значений из-за падения запасов нефти в США и опасений сокращения поставок с месторождений компании Total в Северном море ввиду запланированных забастовок в сентябре-октябре. Сегодня нефть продолжает дорожать. Фьючерс на S&P 500 пока немного вырос. Азиатские индексы двигаются разнонаправленно, в частности китайские падают после вчерашнего обмена торговыми санкциями с США. Российский рынок сегодня начнет день небольшим снижением индекса РТС.