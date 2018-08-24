Вчера Банк России объявил о приостановке покупок валюты на открытом рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в период с 23 августа до конца сентября 2018 года. Такое решение обусловлено необходимостью выполнения приоритетных задач для регулятора: поддержания финансовой стабильности, а также контроля над инфляцией, которая оказалась под дополнительным давлением от такой стремительной девальвации валюты.

Опубликованное сообщение стало поводом для приостановки ослабления рубля: в четверг утром пара USD/RUB пробила отметку 69, но после объявления отскочила к уровню 67.7. При этом, общий негатив на развивающихся рынках продолжает доминировать, что способствует дальнейшему ослаблению ключевых валют развивающихся стран (-1.2/-1.8%).

Дневной отскок рубля не прошел проверку на прочность, и уже к концу сессии пара USD/RUB вновь поднялась выше 68 (на закрытии торгов 68.2, —0.3%). Интересно, что Минфин поспешил расставить точки над «и», повторив незыблемость бюджетного правила, и тем самым внес порцию негатива в коррекционное движение. Мы хотим отметить, что до решения Банка России о возврате на открытый рынок все сделки по конверсии сверхдоходов в пользу Минфина будут проходить напрямую между ведомствами и приведут лишь к перераспределению существующих резервных активов Банка России.