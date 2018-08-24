Вчера МегаФон (MFON LI – рекомендация пересматривается) опубликовал результаты сбора заявок акционеров на участие в выкупе акций. Всего к выкупу предъявлено 57 млн обыкновенных акций и 58 млн ГДР, что суммарно представляет 18,6% капитала компании. Цена зафиксирована на уровне 657,26 руб./акцию. Компания также официально объявила о начале процедуры делистинга на Лондонской фондовой бирже, в соответствии с принятым ранее решением совета директоров.

Ликвидность акций радикально сократится. В июле совет директоров МегаФона принял план проведения обратного выкупа акций, в рамках которого компания могла выкупить у миноритариев все находящиеся у них 129 млн акций, что соответствует 20,8% капитала. Учитывая результаты сбора заявок, после завершения выкупа в свободном обращении останется всего около 2% акций компании, которые продолжат торговаться на Московской бирже.

Вместе с ожидаемым делистингом ГДР компании с Лондонской фондовой биржи выкуп приведет к значительному снижению ликвидности акций МегаФона, что сделает инвестиции в них фактически недоступными и малоинтересными для большинства инвесторов. Соответственно, в настоящее время в российском телекоммуникационном секторе мы отдаем предпочтение акциям Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ).