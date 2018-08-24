Сбербанк России в первом полугодии 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 21,4% — до 427,4 млрд рублей по сравнению с 352,2 млрд рублей за аналогичный период 2017 года, следует из отчетности банка. Во втором квартале 2018 года чистая прибыль выросла на 16% — до 215,3 млрд рублей по сравнению со 185,6 млрд рублей за второй квартал 2017 года. Чистые комиссионные доходы банка за второй квартал увеличились на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 113,7 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 1,7% — до 535,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 6,5% по сравнению с концом первого квартала — до 6 трлн рублей. С начала года прирост составил 11,3%. Корпоративный портфель за апрель-июнь увеличился на 6,3% — до 13,451 трлн рублей, прирост с начала года — 5,9%.

Результаты Сбербанка по чистой прибыли оказались лучше ожиданий рынка. В то же время, заметно замедление темпов роста показателя во 2 кв. 2018 года, что может быть связано с более высокой базой прошлого года. Основными факторами, которые определяют рост прибыли банка, являются увеличение портфеля кредитов и меньшие расходы по резервам. На фоне усиления напряженности на финансовых рынка мы ожидаем замедления темпов роста прибыли Сбербанка во 2-ом полугодии 2018 года.



