Фондовые индексы США закрылись в четверг в минусе. S&P500 снизился на 0,17% на фоне политического скандала и угрозы импичмента бывших советник президента Дональда Трампа и публикации протоколов ФРС. В плюсе закрылся только сектор технологий.

Доллар значительно вырос по отношению к основным валютам. Евро снизился до 1,1538 по отношению к доллару.

Президент США Дональд Трамп заявил, что фондовый рынок обрушится в случае импичмента. Он сказал СМИ, что ожидает, что критики и противники попытаются предъявить ему импичмент и что он готовится к попыткам выгнать его из Овального кабинета. Подобные новости нервируют инвесторов, так как создают неопределенность на рынке относительно политических перспектив в США.

Переговоры США и Китая закончились без видимого прогресса, что не придает рынкам импульс к сильному росту. Тем не менее положительные комментарии относительно итогов встречи с китайской стороны сказались в пользу роста юаня, хотя на это в большей степени могла повлиять сегодняшняя слабость доллара по отношению к мировым валютам. Если доллар продолжит дешеветь на ожиданиях мягких комментариев от главы ФРС, то акции крупных американских компаний вырастут, что станет позитивом для широкого рынка. При таком сценарии мы ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии вырастет на 0,1% до 2860 пунктов.

Сегодня состоится главное событие этой недели – выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме центральных банкиров в Джексон Хоуле. Инвесторы считают, что глава регулятора воздержится от резкой риторики, чтобы не создавать ощущения открытого конфликта с администрацией президента на фоне критики монетарной политики со стороны Дональда Трампа на этой неделе. Тем не менее последние протоколы заседаний ФРС подтвердили уверенность руководителей ФРС в необходимости повышать ставку, поэтому общий тон речи Пауэлла может в итоге положительно отразиться на долларе и тем самым исключить положительное влияние его слабости на рынок, поэтому рынки сегодня имеют риск закрыться ниже особенно если много внимания вновь будет уделяться торговой войне.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию заказов на товары длительного пользования в США. Ожидается снижение показателя, что не будет способствовать росту рынка.