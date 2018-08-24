В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги“ФосАгро” (+1,70%) и акции “Газпрома” (+1,53%). В лидерах падения были котировки “Мосэнерго” (-2,69%) и акции “ИнтерРАО” (-1,86%).

С технической точки зрения акции “Газпрома” продолжают движение в симметричном “треугольнике” и “боковике”, ограниченном отметками 140 руб и 145 руб. Основным трендом последних дней при этом остается восходящий. Кроме того, образованию “треугольника” предшествовал рост, что указывает на более высокие шансы выхода из фигуры наверх. Торговые решения, однако, лучше принимать по факту закрепления выше или ниже обозначенных границ.