Минувшая неделя ознаменовалась обновлением максимума с апреля 2016 года в паре «рубль-доллар». Котировки в моменте поднимались выше отметки 69. Непосредственным триггером этого движения стало сообщение Центробанка о росте покупок валюты во вторник до 20 млрд руб. Увеличение покупок валюты сыграло против рубля вместе с темой новых санкций, бегством капитала из развивающихся рынков и рисками торговых войн.

Впрочем, в четверг Центробанк заявил о прекращении покупки валюты на внутреннем рынке до конца сентября. После этого рубль отыграл часть потерь, ситуация стабилизировалась. С учетом того, что из каждых $100, проданных на бирже, в среднем в день менее $5 приходилось на эти интервенции, можно сделать вывод о том, что для участников рынка это заявление было важным главным образом с психологической и коммуникационной точки зрения – ЦБ не просто исключил фактор дополнительного давления, он снял значительную среднесрочную неопределенность, связанную с процедурой закупок валюты.

Эффект от смягчения давления на рубль может быть подкреплен пиком налоговых платежей, который придется на понедельник. На этот день с 22 августа перенесено вступление в силу первого пакета санкций по инциденту в Солсбери, однако это событие уже заложено в котировках и вряд ли сильно повлияет на настроения покупателей в начале недели.

В центре внимания участников рынка в ближайшее время продолжат оставаться геополитические драйверы, в частности, развитие санкционной риторики. Инвесторы с тревогой ожидают рассмотрения в конгрессе в сентябре серьезного пакета ограничительных мер, который в случае принятия способен усилить давление на нашу валюту и в целом на российский рынок.

Также продолжаем следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Судя по динамике юаня ожидания относительно достижения консенсуса в результате переговоров, идущих в эти дни, довольно пессимистичные.

Поддержать рубль на будущей неделе может позитивная динамика в Brent, которая развивается на фоне снижения запасов энергоресурсов в США, растущих опасений сокращения поставок в связи с ожидаемым ограничением добычи в Северном море, а также сокращения поставок из Ирана по мере приближения вступления в силу «новых старых» санкций США. Пробитие отметки $75 стало важным техническим сигналом – нефть, похоже, вышла из нисходящего коридора, формировавшегося в середине лета, что является сигналом к возобновлению растущего тренда.

Таким образом, если от американских законодателей не последует новых заявлений касательно планируемых санкций (напомним, обсуждение санкций начнется в сентябре, когда конгрессмены вернутся из летних каникул), завершающая неделя лета может оказаться для рубля относительно спокойной, и пара «рубль-доллар» будет консолидироваться в коридоре 67-69.