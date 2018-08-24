В четверг, 23 августа, курс биткоина закрылся небольшим ростом против американской валюты. Восемь дней цена торгуется в боковом тренде между уровнями $6200 – $6650 с диапазоном 7%. Текущий курс биткоина составляет $6528.

Цена восстанавливается после падения до $6231 на решении SEC отклонить заявки на пять биткоин-ETF от компании Direxion, два от GraniteShares и два от ProShares. Как и в прошлый раз, главной причиной отказа заявок стали недостаточные действия бирж по предотвращению мошеннических действий и манипуляций ценами. Я считаю, что рынок из-за того и не растет, что там постоянно манипулируют ценой.

Ключевая поддержка проходит через отметку $6230. Цена коснулась её 4 раза. Если диапазон разделить на зоны фибо, то уровень 76,4% (на графике 23,6%) расположен на $6307. Через него же проходит трендовая линия или нижняя линия канала «А-А». Учитывая, что часовые индикаторы находятся в верхней зоне, логичнее в ближайшие часы ожидать падения курса биткоина до значений в диапазоне $6307-$6330.

Если говорить о целевом уровне на случай прорыва $6630, то он находится в верхней части канала «А-А» — 7090 м уровня 100% от верхней границы канала. Контрольный уровень находится на отметке $6770.

Если продавцы переходят в наступление и с первого раза проходят трендовую линию, то все внимание трейдеров будет приковано к зоне $6200 – $6400. В ней кто-то очень активно у продавцов скупает биткоин. Если зона не устоит, то продавцы постараются достигнуть эти уровни: $6081 и $5840.

Поскольку 23 августа прошло, перехожу на сторону покупателей и начинаю коррекцию вниз использовать для покупки биткоина. По оценкам Альпари, переход с «медвежьей» фазы на «бычью» может загнать 3-4 дня, поскольку цена находится в коридоре 8 дней, то он может сократиться до 2 дней. Идеальный вариант – скорректироваться до $5840 и уйти вверх по «двойному основанию» на дневном периоде.