В пятницу наметился «отскок» по индексу РТС. Лучше рынка выглядели сырьевые сектора – отчасти под влиянием благоприятной динамики цен на мировых товарных рынках, отчасти благодаря смягчению опасений, связанных с рисками изменения налогового режима для горнодобывающих компаний. В итоге акции ММК (MAGN) подорожали на 3.8%, корпорации Алроса (ALRS) – на 3.2%, Северстали (CHMF) – на 2.4%, Татнефти (TATN) – на 1.9%, Новатэка (NVTK) – на 1.8%. С позиций технического анализа, не был подтвержден пробой вниз уровня 1050 пунктов по индексу РТС, и многие из трейдеров, по всей вероятности, предпочли сократить спекулятивные короткие позиции.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 5.0%, Нефаза (NFAZ) – на 3.3%, Полюса (PLZL) – на 3.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% — 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС под влиянием улучшений во внешнем фоне.

Несмотря на безрезультатные переговоры по торговым вопросам между США и КНР, в пятницу был обновлен исторический максимум по фондовому индексу S&P500, обстановка на мировом нефтяном рынке также остается сравнительно благоприятной – фактором поддержки для цен в течение прошедшей недели стали сообщения о сокращении запасов сырой нефти и снижении числа буровых установок в США. Вместе с тем, говорить об устойчивом подъеме по индексу РТС преждевременно, поскольку международные санкции по-прежнему препятствуют притоку глобального капитала на российский рынок (напомним, сегодня вступает в силу очередной пакет санкций со стороны США).

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация в диапазоне 67.0 – 67.5 по паре доллар-рубль. Дж. Пауэлл в ходе выступления в пятницу подтвердил приверженность ФРС плану плавного повышения процентных ставок, что стало поводом к некоторому ослаблению доллара США к корзине мировых валют, но не дает оснований для формирования нового тренда.