Ожидаем, что российский рынок начнет торги новой недели малым подъемом индексов вследствие роста на 0,3% и выше фьючерсов на мировые фондовые индексы.

Положительно скажется заверение Правительства о том, что не будет производиться изъятия сверхдоходов у российских металлургов на бюджетные нужды, это выступит поддержкой для цен акций компаний на фоне вступление в силу санкций Госдепа США 27 августа.

Рубль укрепится к доллару в понедельник благодаря налоговым платежам.

Вместе с тем, речь Главы ФРС на конференции мировых Центробанков в Джексон-Хоул, в пятницу, содержала больше доводов за скорое увеличение процентной ставки ФРС, что негативно для развивающихся рынков, поскольку усилит отток капитала. Так, на текущей неделе, со вторника, выйдет ряд американской макростатистики, включая квартальный ВВП в годовом исчислении, а также данные по расходам населения (PCE). Ожидается рост PCE год-к-году до 2%, это даст основания FOMC ФРС США увеличить процентную ставку в сентябре-декабре 2018 года до 2,25% и выше, что сыграет в пользу доллара.