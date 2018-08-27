Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после повышения в конце прошлой недели, а сигналы с мировых фондовых площадок оптимистичны. Сегодня вступает в силу первый пакет санкций против РФ в связи с “делом Скрипалей”.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили 0,5-0,8%. Индикаторы Nasdaq и S&P500 при этом достигли рекордных максимумов. Оптимизма на рынки добавило выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, который подтвердил силу американской экономики и нацеленность на постепенное повышение процентных ставок.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет порядка 0,2%. Положительным для настроений фактором выступает прогресс в торговых переговорах США и Мексики.

Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%.

На торгах в Азии утром преобладают покупки. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,9%. Китайские индексы также показывают положительную динамику. Рынки следуют за биржами США. Кроме того, оптимизм на рынки Китая добавляют меры Народного банка по поддержке юаня.

Нефтяные котировки утром теряют порядка 0,1%, корректируясь после повышения на прошлой неделе. Цены на нефть Brent при этом держатся выше 76 долл за баррель, а цены на нефть WTI – выше 68 долл. Ближайшим сопротивлением для Brent выступает отметка 76,45 долл, а для WTI – уровень 70 долл. Поддержку котировкам в течение дня могут оказать пятничные данные о снижении числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц, до 860 единиц.

В понедельник из макроэкономических событий можно отметить лишь индекс делового оптимизма Ifo по Германии за август (11.00 мск).

В целом на текущей неделе стоит обратить особенное внимание на индекс потребительского доверия США, пересмотренное изменение ВВП США за 2-й квартал, уровень безработицы и инфляцию в Германии и еврозоне, динамику личных доходов и расходов, ценовой индекс потребления в США, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая, Чикагский индекс деловой активности и индекс потребительского доверия Университета Мичиган.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы ростом, в рамках которого рублевый индикатор стремился к сопротивлению 2290 пунктов, а долларовый – к 1070 пунктам. На прошлой неделе индексам удалось устоять выше важных среднесрочных поддержек (район 2240 и 1040 пунктов), что дает надежду игрокам на повышение. Ближайшей поддержкой для индикатора Мосбиржи выступает уровень 2260 пунктов, а для индекса РТС – отметка 1040 пунктов.

Рубль в пятницу укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль стремилась к поддержке 66,60 руб, преодоление которой может увести ее в район 65,50 руб. Пара евро/рубль стремилась к уровню 77,75 руб, закрепление ниже которого откроет дорогу к 77 руб.

На российском фондовом рынке утром можно ожидать умеренного повышения ввиду благоприятного внешнего фона. Рубль, однако, может немного ослабнуть в рамках коррекции. Фактор вступления в силу пакета санкций уже учтен в ценах, и теперь инвесторы будут ждать новостей о новых ограничительных мерах. На текущей неделе в целом как у фондовых индексов, так и рубля есть неплохие шансы подняться выше перед началом сентября, когда вновь возобновятся разговоры о санкциях.