Ценные бумаги NVidia могут вырасти на +17% в долларах в том случае, если новая модель видеокарт позволит компании Хуана Жэня-Сюня (NVDA) потеснить конкурентов AMD в сегменте компьютерных игр.

Хуан Жэнь-Сюнь — сильный руководитель, который вывел компанию в лидеры рынка видеокарт в далёком 2008 году, — в последнее время думал над новыми идеями для развития бизнеса после того, как прогресс в сфере автономного вождения застопорился, и отрицательная динамика курса биткойна стала выбивать почву из-под ног у тех, кто отвёл криптоотрасли существенную долю сбыта. Судя по всему, такая идея была найдена в направлении развития товарной линейки для сегмента компьютерных игр.

У NVidia доля криптосектора в сбыте, по оценке самой компании, не превышала 10%, поэтому торможение отрасли будет слабо сказываться на финансовых показателях лидера рынка чипов обработки графических изображений и другой неструктурированной информации.

Основным доводом за покупку ценных бумаг Nvidia (NVDA) представляется новая модель видеокарт GeForce RTX 2070, обрабатывающая сложные объёмные изображения с помощью преломления лучей в шесть раз быстрее, просчитывая в режиме реального времени каждое отражение. Уровень шума новых карт на 20% ниже, чем у предыдущих. Новые карты упрочат лидерство Nvidia на рынке видеокарт, где компания занимает 65% (см. диаграмму), и ужесточат конкуренцию за игровой сегмент, в котором у Nvidia 27% против 53% у AMD.

Сильный руководитель в лице известного предпринимателя Хуана Жэня-Сюня, новая модель видеокарт, ускоряющая экспансию в сегмент компьютерных игр, скромная доля криптосектора в структуре сбыта Nvidia — суть три основных довода за приобретение ценных бумаг этой компании с целевым уровнем на 17% выше нынешних котировок рынка.

При этом криптоподразделение NVidia закрывается, что ещё можно трактовать как попытку уйти от повышенной волатильности. Но есть целый ряд других рисков для бумаг Nvidia. Одним из них всё чаще называют тензорный процессор Google, в бета-версии превосходящий производительность современных видеокарт при решении значительной части вычислительных задач, причём среди компаний, уже перешедших на Alphabet, можно назвать известные имена типа Ebay. Кроме того я бы упомянул о намерении Тэнсюня (Tencent) вывести Китай в лидеры отрасли производства чипов для искусственного интеллекта, потому что крупные компании для решения этой задачи инвестируют не только в Nvidia, но и в намного более дешёвые стартапы, такие как британский Graphcore и китайский Суйюань. Наконец, технологии нового семейства видеокарт вполне могут замедлить работу, что ещё раз доказывает известное мнение, согласно которому доля маркетинга в стоимости бренда Nvidia печально больше доли настоящих исследований.