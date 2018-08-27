Как и прочие российские нефтяные компании, Татнефть должна продемонстрировать позитивные финрезультаты благодаря росту рублевых цен на нефть более чем на 20% к/к и лагу по экспортной пошлине.

Татнефть завтра, 28 августа, представит результаты за 2К18 по МСФО. Менеджмент проведет телеконференцию с инвесторами 28 или 29 августа.

— Мы прогнозируем рост выручки за вычетом экспортных пошлин на 10% к/к до $3.6 млрд вследствие роста цен на нефть марки Urals на 11% и восстановления цен на нефтепродукты к/к.

— EBITDA, по нашим оценкам, увеличилась на 18% к/к до $1 245 млн в результате роста цен на нефть марки Urals на 20% в рублевом выражении вкупе с небольшим восстановлением маржи переработки, а также благодаря позитивному эффекту лага по экспортной пошлине, что отмечалось у прочих российских нефтяных компаний во 2К18.

— Чистая прибыль, как ожидается, выросла на 26% к/к до $931 млн благодаря незначительному влиянию курсовых колебаний на P&L вследствие положительной чистой денежной позиции на конец 1К18.

— Высокая чистая прибыль предполагает щедрые дивиденды за 9M18.

— Свободный денежный поток, скорее всего, окажется положительным, а рентабельность денежного потока достигнет двухзначных значений на фоне роста показателей P&L к/к.