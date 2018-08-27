Газпром опубликует свои финансовые результаты за 2К18 по МСФО на этой неделе (точные даты публикации и телеконференции уточняются). Несмотря на более сильную макроэкономическую конъюнктуру, которая привела к росту экспортной цены газа Газпрома во 2К18, и ослабление рубля, финансовые показатели Газпрома пострадали от традиционной сезонности газового бизнеса, которая способствовала снижению продаж газа кв/кв, что побуждает нас ожидать ослабления финансовых показателей в квартальном сопоставлении во 2К18.

Мы прогнозируем, что выручка Газпрома составит 1 832.3 млрд руб. (-14% кв/кв, +31% г/г). EBITDA должна также снизиться до 554.6 млрд руб (-15% кв/кв, +61% г/г), отражая снижение продаж.

На чистую прибыль окажут дополнительное давление аномальные убытки от курсовых разниц в размере 116.2 млрд руб., которые компания должна зафиксировать после ослабления рубля во 2К18 и, следовательно, признать по своему долгу в иностранной валюте. Таким образом, мы ожидаем, что чистая прибыль за 2К18 составит 245.3 млрд руб. (-38% кв/кв, +412% г/г).

На телеконференции мы будем ждать: 1). обновленного прогноза по объема экспорта в страны дальнего зарубежья и в страны бывшего СССР, а также по эффективной экспортной цене в 2018, учитывая, что 8 месяцев этого года уже позади; 2). комментарии к последним новостям о том, что Газпром рассматривает возможность строительства нового трубопровода в Китай, который будет связан с существующим маршрутом Сахалин-Хабаровск-Владивосток, и о том как этот потенциальный проект может сосуществовать с проектами СПГ Газпрома на Дальнем Востоке (проект Владивосток СПГ и расширение Сахалин-2), учитывая, что все эти проекты обеспечиваются одной ресурсной базой; 3). комментариев по ситуации на газовом рынке Турции после последних событий в экономике страны.