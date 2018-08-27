Компания Фосагро представила сильные результаты за 2к18 по МСФО. Выручка составила 56,6 млрд руб. (+27% г/г, +4% к/к), EBITDA – 18,7 млрд руб. (+53% г/г, +31% к/к), чистая прибыль с исключением эффекта от курсовых разниц – 11,6 млрд руб. (+91% г/г, +84% к/к). Рентабельность EBITDA повысилась до 33% против 28% в среднем за 1к17–1к18. Рекомендация Совета директоров по дивидендам (45 руб. на акцию) предполагает 7%-ю дивидендную доходность на горизонте ближайших 12 месяцев. Несмотря на то что EBITDA Фосагро за 2к18 на 7% превысила консенсус-прогноз, существенной реакции со стороны рынка не последовало, что, вероятно, объясняется давлением со стороны геополитических факторов. С фундаментальной точки зрения акции Фосагро (прогнозная цена через 12 месяцев – 17,0 долл.) по-прежнему выглядят привлекательно, предлагая 38%-ю ожидаемую общую доходность и 27%-й дисконт к Mosaic по коэффициенту EV/EBITDA-2018п (6,1x). Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Адаптируйся и побеждай. Как мы и ожидали, доля NPK- и NPS-удобрений в выручке выросла по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как продажи MAP уменьшились вследствие сокращения спроса со стороны Бразилии. На фоне увеличения ценовой премии сложных удобрений такое изменение структуры продаж оказалось особенно удачным. Ввод новых мощностей позволил на 24% г/г увеличить производство карбамида, что в сочетании с повышением цен на 16% г/г способствовало 53%-му росту EBITDA.

Стоило согласиться на большее. EBITDA соответствовала нашей оценке и на 7% превысила консенсус-прогноз. Рентабельность EBITDA поднялась приблизительно на 7 пп к/к, до рекордных 33%, чему способствовали изменения цен, объемов, валютных курсов, а также дополнительные прибыли от собственного производства аммиака. Динамика денежного потока осталась выраженно положительной: операционный денежный поток составил 16 млрд руб., из которых 8 млрд руб. было направлено на капиталовложения, 6 млрд руб. – на дивидендные выплаты. Компания объявила, что продолжит выплачивать в виде дивидендов половину скорректированной чистой прибыли. Мы оцениваем дивидендную доходность на следующие 12 месяцев на уровне 7%, доходность свободного денежного потока за 2к18 – в те же 7%. Согласно отчетности, соотношение чистый долг / EBITDA составило вполне комфортные 2,1x.

Впереди еще один сильный квартал. Мы ожидаем дальнейший рост показателей в 3к18. Как полагает компания, спрос в Бразилии восстановится в 2п18, на что указывает улучшение динамики импорта в июле: импорт MAP за 6м18 сократился на 32% г/г, а в июле вырос на 105% м/м. Цены за июль–август повысились на 26% г/г, рубль подешевел на 7% относительно доллара.