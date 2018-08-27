В воскресенье, 26 августа, торги по биткоину завершились незначительным снижением. В районе $6800 покупатели встретили отпор в виде зоны фибо 76,4 – 85,4%. Пришлось отступать к $6557, чтобы взять новый разгон.

Большую часть потерь они отыграли в ходе европейской сессии. Курс восстановился до $6745 после чего рынок перешел в боковое движение. На Bitfinex за один биткоин дают $6708.

Чтобы привлечь новых покупателей, им нужно сегодня закрепиться выше $6820. Чем быстрее они достигнут $7 тыс., тем выше поднимается цена к 5-6 сентября.

Я писал, что ралли по биткоину и альткоинам ожидаю в конце сентября. Текущий рост — это своего рода закладка для будущего ралли. Если все пройдёт гладко, без сюрпризов, то перед новым годом есть вероятность увидеть стоимость биткоина по $10 тыс.