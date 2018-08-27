Фондовые индексы США завершили последние торги недели серьезным ростом. S&P500 и NASDAQ установили новые исторические рекорды. S&P500 повысился на 0,62%, тем самым через 145 дней после январского пика он достиг максимума на отметке 2874 пункта. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором он подтвердил курс на постепенное повышение процентных ставок, а также экономические данные и сильная корпоративная отчетность способствовали продолжению самого длительного в истории «бычьего» тренда.

Доллар снизился по отношению к основным валютам, а евро в паре с ним укрепился до 1,1619.

Во время выступления в Джексон Хоуле глава Федрезерва Джером Пауэлл подтвердил, что текущая денежно-кредитная политика оптимальна для американской экономики. Пауэлл также сказал, что постепенное повышение ставок является лучшим способом поддержания роста числа рабочих мест и контроля над инфляцией. В целом речь председателя ФРС не изменила ожидания рынка по поводу двух раундов ужесточения ДКП до конца года — в сентябре и декабре.

Намерение Народного банка КНР укреплять юань позитивно отражается на настроениях инвесторов по всему миру. Китайский регулятор сигнализировал о готовности поддерживать юань, что некоторые участники рынка могут рассматривать как уступку Вашингтону в процессе урегулирования вопросов взаимной торговли. Достаточно мягкая риторика Джерома Пауэлла на симпозиуме лидеров ЦБ в пятницу также способствовала снижению доллара и укреплению остальных мировых валют. Слабеющий доллар позитивно влияет на бизнес крупных международных компаний из США.

Практически все мировые площадки за исключением Мексики и Италии находятся в зеленой зоне. Укрепление юаня вызвало ралли на биржах АТР. Рынки Европы, несмотря на банковский выходной в Великобритании, также в плюсе. После преодоления нового максимума мы рассчитываем на продолжение роста американских площадок, так как признаков перегрева не наблюдается. Важной экономической статистики сегодня не будет. По нашим прогнозам, S&P500 в ходе сегодняшней сессии поднимется на 0,2%, до 2880 пунктов.