Главного события прошедшей недели — ежегодной встречи глав центробанков и других видных финансистов в пятницу в американском Джексон Хоуле — и ждали, и надеялись, и боялись. И прежде всего, конечно же, все взоры были обращены к Председателю ФРС Джерому Пауэллу. Опасения в связи с его выступлением были связаны прежде всего с тем, что пока — с момента вступления в должность в минувшем феврале — Пауэлл не очень-то показал, как он умеет успокаивать рынки. По крайней мере до пятницы можно было уверенно говорить, что у его предшественницы на этом важном посту Джанет Йеллен это получалось гораздо лучше. Но кажется прошедшая пятница стала звездным часом нынешнего Председателя ФРС.

Он сумел в своей речи, с одной стороны, фактически подтвердить о неизменности текущей монетарной политики ФРС (чего собственно все и боятся!), но, с другой стороны, так «подать и продать» эту политику, что участники рынка не только не испугались, но даже с радостью «проглотили этот крючок с наживкой».

В итоге пятничные торги прошли просто на ура и закрылись на абсолютных исторических максимумах. Последнее касается, конечно же, индексов S&P500 и NASDAQ. Индексу Dow Jones шагать до исторических максимумов еще достаточно далеко — более 3%!. Короче, картинка в пятницу сложилась просто идиллическая, а Пауэлл — настоящий супергерой фондового рынка. И здесь смущает только одно — народ, судя по всему, пока предпочитает отдыхать и догуливать летние отпуска, и поэтому обороты на торгах по прежнему находятся на минимальных уровнях этого года.

Что касается отраслевого среза, то безусловным лидером на прошедшей неделе были акции сырьевого сектора, которые в среднем выросли на 2,6%. Свою руку к этому росту приложила в первую очередь нефть, котировки которой выросли более чем на 5%. Однако нефть была не одинока. На фоне ослабления доллара росли и другие сырьевые рынки — золото, промышленные металлы и др. Естественно, вслед за ними шел рост и акций соответствующих компаний.

После некоторой паузы и волны фиксации прибыли возобновился спрос на акции компаний технологического сектора. Только в среднем их капитализация за неделю выросла на 2%. А вот акции одного из лидеров этого сектора NVidia (NVDA, +2,02%) подорожали за неделю более чем на 13%!

Главными же лузерами прошедшей недели были акции коммунального сектора и электроэнергетики, что в условиях роста восприятия риска выглядит вполне естественно, а также акции компаний потребительского сектора. В последних основной удар медведей пришелся на акции табачных компаний, где падению во многом поспособствовали негативные оценки развития табачной отрасли со стороны ведущих аналитиков.

Ожидания рынка 27 августа

Последняя неделя лета начинается на мировых рынках с явного позитива. Вслед за позитивно воспринятым выступлением Председателя ФРС на арену в понедельник вышел Центральный банк Китая, который сказал, что все же собирается поддерживать юань. Это тут же нашло отражение в котировках азиатских рынков, которые стремительно полетели вверх. Главный китайский индекс Shanghai Composite наконец-то оторвался от линии поддержки в 2700 пунктов и ушел вверх почти на 2%. А в среднем рост по азиатским рынкам составил почти 1%. Европейские рынки также не остались в долгу и уверенно открылись в зеленой зоне, прибавляя где-то в пределах 0,5%. Так что с утра понедельника над всем фондовым рынком ясное и безоблачное небо. Естественно, что в таких условиях фьючерсам на основные американские индексы просто некуда деваться и они также уверенно прибавляют от 0,3% до 0,4%.

Учитывая, что сегодня никакие особо серьезные макро данные не выходят, а сезон квартальной отчетности уже фактически завершен, то вряд ли что-то сможет помешать сегодня продолжению того хоть и неспешного, но достаточно уверенного похода наверх, который начался на прошлой неделе. И то, что сегодня вновь будут переписаны исторические максимумы в индексах S&P500 и NASDAQ, почти нет никаких сомнений. Поэтому основная интрига сегодняшнего дня — сможет ли NASDAQ преодолеть значимо красивую отметку в 8000 пунктов, до которой осталось менее 0,7% роста.

На корпоративном уровне главным событием сегодняшнего дня будет вопрос — какова реакция участников рынка на заявление Илона Маска о том, что он все же отказывается от планов приватизировать Tesla (TSLA). Некоторые аналитики говорят, что своим заявлением Маск еще более усугубил ситуацию в связи с обвинениями его в манипуляциях на фондовом рынке. Поэтому и реакция участников рынка в связи со всеми этими заявлениями и событиями может быть достаточно бурной и не вполне адекватной.

А в остальном… рост, рост, рост… тем более что эта неделя у нас предпраздничная (в следующий понедельник в США — День труда), а американцы, как известно, не любят портить себе праздники и предпочитают уходить на них в хорошем настроении.