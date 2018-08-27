В понедельник днём доллар США, самый ликвидный инструмент на валютном рынке Мосбиржи, прибавляет в пределах 0,4% — до 67,4 руб. По всей видимости, таким образом рубль реагирует умеренным спекулятивным ослаблением на формальное вступление в силу санкций Госдепа США против РФ, связанных с «делом Скрипалей».

Впрочем, их введение явно продиктовано аспектами внутриполитической борьбы внутри США, в том числе на фоне массированной критики общественностью президента Трампа по итогам его переговоров с президентом РФ. Сами по себе введенные санкции не содержат в себе сколь-нибудь значимой угрозы для российской экономики или финансового рынка. Спекулятивный характер локального давления на рубль подтверждается сохранением спроса на широкий перечень рублёвых активов. Индекс «чистых цен» ОФЗ прибавляет 0,08%, CDS на Россию дешевеют на 1,9%, индекс Мосбиржи подрастает на 0,7%.

Мы считаем, что после отмены «рублёвых» интервенций ЦБ РФ справедливый курс USD/RUB составляет 53,2. В частности, по итогам 1 полугодия 2018 года сальдо счета текущих операций в России составило +$53,2 млрд, но из них $30,6 млрд ЦБ увел в резервы. Разумеется, ЦБ и Минфин не допустят столь значительного укрепления рубля и в какой-то момент вернутся с интервенциями на рынок. Однако это может произойти после снижения санкционного дисконта, когда прояснится ситуация относительно «драконовских» санкций Сената США.

Учитывая данные факторы, мы подтверждаем базовый сценарий, согласно которому к концу 2018 года доллар США будет планомерно дешеветь и котироваться на Московской бирже вблизи 61,8 руб.