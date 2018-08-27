Утром в пятницу в ценах на золото возник импульс к росту: до выступления Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул унция подорожала на $12 до $1 196. Это было первым признаком того, что инвесторы учитывают в котировках вероятность мягких заявлений после недавних критических замечаний Дональда Трампа в адрес Федрезерва. В начале прошлой недели американский президент заявил, что он "не в восторге" от повышения процентных ставок и что политика регулятора способствует замедлению экономического роста. Речь Джерома Пауэлла действительно изобиловала мягкими формулировками, что стимулировало рост интереса к рискованным активам. В связи с ослаблением доллара это оказало поддержку ценам на золото. Глава Федрезерва, учитывая умеренную инфляцию, высказался в пользу постепенного повышения ставок. Как следствие, инвесторы предположили, что в этом или в следующем году ФРС может взять паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, что станет для золота серьезным фактором поддержки. Напомним, в текущем году ожидается еще два повышения ставок, в следующем — три. После выступления Джерома Пауэлла цены на золото вплотную приблизились к отметке $1 210 за унцию и в итоге консолидировались в пределах $1 205-1 210 за унцию на фоне наблюдавшегося в течение дня укрепления евро относительно доллара с 1,153 до 1,163. Мы также хотим обратить внимание на важное рыночное наблюдение, сделанное агентством Reuters: инвесторы начали активно формировать позиции по колл-опционам по золоту на уровне $1 200 за унцию, а это значит, что на сегодняшний день участники рынка рассматривают этот уровень как новый минимум для цен на желтый металл. По нашему мнению, этот фактор и мягкие формулировки Джерома Пауэлла могут положить конец нисходящему тренду в ценах на золото в условиях текущей геополитической неопределенности.

Сегодня инвесторы будут следить за попытками США и Мексики пересмотреть условия соглашения НАФТА, однако это вряд ли ощутимо скажется на валютном рынке. Мы ожидаем, что цены на золото сегодня отступят от недавних рекордно высоких уровней, однако удержатся выше $1 200 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



