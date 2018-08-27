Российский рынок акций завершил неделю положительным результатом, несмотря на усилившиеся санкционные опасения. Индекс РТС вырос на 1,1% в долларах США, индекс ММВБ прибавил 1,1% в рублях. Национальная валюта по итогам недели не изменилась, укрепившись на 0,1% относительно американского доллара.

В минувшую пятницу Госдепартамент США опубликовал документ, согласно которому новые санкционные меры против России, связанные с «делом Скрипалей», вступают в силу с 27 августа. Пакет санкций предусматривает запрет на оказание иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет на экспорт в Россию товаров и технологий двойного назначения. Главным вопросом, тем не менее, остается то, какие санкции могут быть приняты через 90 дней после этих мер, если Россия и США не смогут разрешить разногласия.

Настрой в секторах металлургии и нефтехимии улучшился по итогам пятничной встречи топ-менеджеров крупнейших предприятий этих сфер с помощником президента РФ А. Белоусовым и главой Минфина А. Силуановым. Помощник президента заявил, что не видит смысла в повышении налогов, так как компании согласились на предложение участвовать в инвестиционных проектах, необходимых с точки зрения социально-экономического развития страны.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю, завершившуюся 22 августа, составил 42,6 млн против оттока 20 млн долл. неделей ранее. Фонды, ориентированные исключительно на российский рынок, обеспечили чистый приток в объеме 99,3 млн долл. против притока 30 млн долл. неделей ранее. Таким образом, эти фонды активов вторую неделю подряд фиксируют приток средств за последние шесть недель.

Стоимость нефти сорта Brent выросла на 5,6%, что было обусловлено отчетом Минэнерго США за прошлую неделю, отразившим существенное сокращение запасов в нефтехранилищах (5,8 млн барр. при ожиданиях 2,0 млн барр.), и данными АРI, также зафиксировавшими снижение на 5,2 млн барр. Кроме того, растущие опасения сокращения поставок на мировой рынок иранской нефти в связи с ожидаемым вступлением в силу санкций США с 4 ноября оказывают дополнительную поддержку котировкам.

На глобальных рынках: американский индекс S&P 500 и европейский индекс Stoxx Europe 600 продемонстрировали умеренный рост, прибавив 0,9% и 0,7% соответственно. Индекс развивающихся стран MSCI EM вырос на 2,7%. Ключевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неделю в плюсе: японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,5% и китайский индекс Shanghai Composite укрепился на 2,3%.

На прошлой неделе глобальные рынки показали разнонаправленную динамику в ожидании возможного разворота в долларе США по отношению к другим валютам: выросли развивающиеся и европейские рынки, а американский рынок взял паузу в росте. Мы считаем, что данная тенденция продолжится.

На фоне ослабления доллара США предприняли попытку к развороту промышленные металлы и золото. Нефть между тем остается стабильной.

Российский рынок по-прежнему находился под давлением новостей о новых санкциях, поэтому наблюдалась распродажа бумаг российских компаний, которая частично была выкуплена. Мы считаем, что российский рынок продолжит консолидироваться на текущем уровне.