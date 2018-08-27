Есть информация, что Apple собирается представить три новых модели iPhone на основе флагманской модели X. Значительных изменений дизайна не ожидается, что вполне ожидаемо и соответствует привычному двухгодичному циклу обновлений продуктовой линейки компании. Новые модели способны позитивно отразиться на средней цене телефона, однако вряд ли удивят инвесторов на презентации в сентябре.

Мы положительно оцениваем стратегию компании по повышению цен на устройства, которую она начала реализовывать с выпуском iPhone X в прошлом году. В итоге на замедляющемся во всем мире рынке смартфонов компания сумела добиться увеличения средней цены телефона почти на 20% по итогам последнего квартала, что положительно влияет на доходы. Мы считаем, что Apple продолжит выбранный курс и выпустит новую самую большую модель, которая будет дороже, чем нынешняя 7 Plus. За счет этого по итогам года удастся повысить среднюю цену iPhone на 25–30%. Операционная маржинальность продуктов Apple начала снижаться в последние два года в связи с ростом цен на материалы и выпуском более обширной линейки, однако повышение цен и развитие сервисной выручки способно изменить эту тенденцию к лучшему. Мы ожидаем, что маржа по EBITDA стабилизируется выше 30%.

Выпуск флагманской модели с большим экраном однозначно послужит стимулом для спроса, так как некоторые пользователи отказались от покупки iPhone X из-за небольшого дисплея. Новая модель станет второй, которая будет комплектоваться OLED-экраном, что может позитивно повлиять на бизнес производителя OLED-дисплеев Universal Display Corporation. Что касается клиентов, не готовых платить больше, то на смену модели 8, может прийти более доступный, чем флагман, смартфон с большим экраном, но с корпусом из алюминия и LCD-дисплеем. Такой шаг позволит сохранить покупателей в развивающихся странах, где глобальные темпы роста продаж смартфонов наиболее высоки.

В целом мы считаем, что у Apple хорошие долгосрочные драйверы роста и оцениваем целевую цену акций в $229,5 до конца 2019 года. Однако, прежде чем покупать эти бумаги, мы бы рекомендовали инвесторам дождаться презентации новых продуктов с середины сентября. Последние четыре года после презентаций акции дешевели на 3–5%, так как компания не представляла радикально новых решений. Вероятно, подобное случится и в этом году, поэтому следующий день после презентации может стать отличной точкой входа для инвестора.