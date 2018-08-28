Американские биржевые площадки в понедельник завершили торговую сессию новыми рекордами на фоне прорыва в торговых отношениях между США и Мексикой.

Сегодня в Вашингтон прибудет глава МИД Канады Христя Фриланд, для переговоров по новым условиям трехсторонней торговли на американском континенте. Трамп уже пригрозил северному соседу ввести пошлины на автомобили, если тот будет упорствовать в отношении сделки.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,77%, вплотную приблизившись к уровню 2900 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,01%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,91%, превысил уровень 8 000 пунктов, побив рекорд 1999 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта — до 2,85%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,11%, закрывшись на отметке $76,28 в ожидании еженедельных данных от Американского института нефти и Минэнерго страны. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты ждут снижения запасов сырой нефти на 1,5 миллиона баррелей. Так же сегодня на бирже The ICE Futures Europe пройдет экспирация опционов на нефть марки Brent.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,45% закрывшись на отметке 2312,93 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2295 и 2280 пунктов, сопротивление расположены на 2320 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 107000 и основная на 104000 пунктов. Сопротивления расположены на 108700 и 110000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,52, снизившись на 0,62% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 67,60 и основным 69. Поддержки расположены на 67 и 66,50.