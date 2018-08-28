По итогам торгов 27 августа индекс МосБиржи поднялся на 1,45% до 2312,93 п., а РТС вырос на 1,85% до 1084,13 п. В целом можно говорить о том, что внешний фон создал основу для роста российского рынка, а отдельные корпоративные новости придали этому процессу ускорение.

Металлурги и производители удобрений вздохнули с облегчением, когда план советника А. Белоусова по изъятию сверхдоходов превратился, фактически, в просьбу больше инвестировать в развитие окружающей экономической среды: «Северсталь» (+1,68%), «ММК» (-0,2%), «НЛМК» (+0,44%), «ФосАгро» (+1,86%). Группа «Акрон» (+1,16%) сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в I полугодии на 76% до 3,425 млрд рублей при увеличении выручки на 5% до 49,413 млрд рублей. При этом чистый долг производителя увеличился на 18% до 71,123 млрд рублей. «М.Видео» (+0,33%) отчиталась о росте консолидированной чистой прибыли «М.Видео-Эльдорадо» в I полугодии на 88% до 4,7 млрд рублей. Кроме того, по словам финансового директора Е. Соколовой, по итогам 2018 года группа может выплатить дивиденды из расчёта 50% от чистой нераспределённой прибыли.

Однако самое позитивное событие произошло в «ЛУКОЙЛе» (+1,7%), акционеры которого подавляющим большинством голосов одобрили уменьшение уставного капитала компании путём приобретения части размещённых акций для сокращения их общего количества. В ходе программы будет приобретено 100563255 акций из расчёта 3949 рублей за штуку. Срок заявлений на продажу или отзыв установлен с 17 сентября по 16 октября. Стоит сказать, что не только бумаги «ЛУКОЙЛ» смогли подрасти, но и другие представители сектора также прибавили на волне вечернего роста котировок нефти: «Роснефть» (+1,55%), «Газпром нефть» (+2,48%), «Татнефть» (+1,06%). Однако лидером нефтегазового сектора всё же стали бумаги компании «НОВАТЭК» (+5,62%), которые, вероятно, входят в финальную стадию своего повышения перед сильной коррекцией. Рынок отреагировал на то, что J.P. Morgan повысил прогнозную стоимость GDR «НОВАТЭК» с $120 до $190. Слабее прочих завершили день бумаги «Уралкалий» (-3,39%) и «Юнипро» (-1,69%).

Рубль начинал день слабо, затем смог достичь отметки 66,975 за доллар, но к вечеру вновь растерял свои достижения, хотя нефть явно не способствовала этому. Более того, в понедельник начались налоговые платежи, но этого оказалось недостаточным. Меж тем, сам доллар слабел на глобальном рынке, а индекс доллара опустился до 94,7. В данном случае можно говорить о том, что ожидания неприятностей со стороны США продолжают доминировать в качестве основной идеи, а от более резких движений рубль спасает пауза в покупке валюты для Минфина. Тем не менее, потенциал укрепления сохраняется, так как по всем остальным параметрам, включая платёжный баланс, рубль является сильной валютой.

Торги в США завершились новыми рекордами S&P 500 и NASDAQ, а также завершением коррекционной фазы Dow Jones. США и Мексика объявили о заключении нового торгового соглашения, а президент США Д. Трамп сказал, что хотел бы забыть о прежнем договоре NAFTA. Таким образом, у инвесторов всё же появилась надежда на то, что США смогут относительно быстро договориться со своими торговыми партнёрами, как это сделала Мексика. Из отдельных бумаг можно выделить очередной провал «медведей» в акциях AMD (+5,34%). Компания объявила о выходе новой серверной видеокарты для виртуализации данных. Акции Tesla (+1,1%) позитивно реагируют на отказ Илона Маска от планов сделать компанию частной. В целом, август складывается весьма удачно для американского рынка, который растет уже пятый месяц подряд.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть встретила новый день небольшим ростом, который может сойти на нет. Азиатские рынки незначительно повышаются, но сырьевые валюты немного слабеют. Соответственно, ждём нейтральную или слабую динамику от рубля, а также небольшое повышение индекса МосБиржи. Из корпоративных событий дня можно отметить публикацию отчётности по МСФО от АФК «Система», Банка «Санкт-Петербург», «Русгидро», «ОГК-2», «ГлобалТранс».