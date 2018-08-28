Перед началом торгов на российском рынке внешний фон оцениваем как умеренно позитивный. Индексы США продолжили уверенный рост после обновления исторических максимумов по S&P500 и Nasdaq. Формальным поводом является торговое соглашение в новом формате между США и Мексикой, согласно которому, как это бывает в последние месяцы, Вашингтон получит необходимые преференции, а партнер добьется хотя бы исключения наиболее пессимистичного сценария. Ранее мы отмечали, что все условия для роста американского рынка имеются, хотя торговые противостояния в будущем еще скажутся на показателях США и бизнесе компаний.

Китай рискует остаться единственным прямым оппонентом в торговом конфликте, так как Канада совсем скоро может присоединиться к Мексике. Со странами ЕС также есть некоторые договоренности, вероятно, вопрос детально прорабатывается в данный момент. Трамп вчера сообщил, что для переговоров с Пекином еще не настал подходящий момент, что в очередной раз подтверждает наши оценки. Тем не менее, Народный Банк Китая сменил курс последнего времени, во второй раз за короткое время укрепив юань к доллару. С мая валюта Китая несла серьезные потери на фоне торгового конфликта, но сейчас регулятор решил, что текущие уровни объективно отражают ситуацию на валютном рынке. Напомним, Народный Банк прямым образом влияет на курс местной валюты.

Техкомитет ОПЕК вчера отчитался о ходе выполнения соглашения по сокращению добычи. По итогам июля соглашение было выполнено на 109%, хотя в июне сокращение составило 121% от плана. Страны увеличивают объемы добычи, при чем делают это быстрее, чем сокращаются поставки от Ирана и Венесуэлы, что может привести к коррекции нефтяных цен в ближайшие дни. Завтрашние данные о запасах способны стать драйвером для этого.

Российский фондовых рынок продолжает рост, чему способствует ситуация на сырьевом и валютном рынках. Лидером дня стал «Новатэк» на фоне рекомендации «Покупать» и новой целевой отметки от авторитетного JP Morgan. Потенциал роста сохраняется, хотя акции компании и так значительно ускорились.

«Акрон» представил нейтральный отчет по итогам 1П 2018 года, но обновил исторический максимум. Чистая прибыль выросла на 180% благодаря меньшим убыткам от операций с производными инструментами, а не вследствие улучшения бизнеса, поэтому по текущим ценам компания выглядит не привлекательно, но имеет шансы на импульсный рост после закрепления на новых максимумах. Сегодня ожидаем отчет «Русгидро по МСФО за 1П 2018, советы директоров соберут «Газпром» и «Аэрофлот».