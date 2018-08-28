Рынок акций РФ и рубль подрастут на слабо позитивном внешнем фоне. Дорогая цена на нефть и растущие азиатские площадки могут поддержать отечественный рынок акций и рубль.

ИНДЕКСЫ

Рост азиатских индексов на фоне еле заметной коррекции нефтяных цен может позволить российским акциям продолжить свой рост на открытии, полагает Вадим Иосуб из "Альпари". Драйвером станет повышение глобального аппетита к риску в надежде на смену "торговых войн" новыми договоренностями, отмечает он. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2290-2335 пунктов, по индексу РТС — 1075-1095 пунктов, прогнозирует аналитик.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ожидает небольшого повышения индекса Мосбиржи. "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный", — отмечает он.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, районе 2310-2315 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2300, 2290 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2320, 2330 пунктов, добавляет он. "После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации", — добавляет он.

ВАЛЮТА

На взгляд Иосуба из "Альпари", отсутствие нового негатива на санкционных "фронтах" и дорогая нефть дают надежду, что рублю удастся задержаться на достигнутых уровнях. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 66,8-68,2 рубля, для европейской валюты — 78,1-79,7 рубля, отмечает он.

"Рубль также остается слабым, несмотря на уход с внутреннего рынка ЦБ, покупавшего валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Тем не менее, наиболее справедливым продолжает выглядеть курс в диапазоне 66-67 рубля за доллар. В отсутствие негатива рубль вполне может вернуться в указанную область и попытаться "заякориться" в ней", — говорит Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом на фоне торговых переговоров США и Мексики.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 0,01%, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, на высокотехнологичный индекс NASDAQ поднимается на 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут до 0,8%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,31%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 76,39 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,14% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1674 доллара против 1,1679 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций поднялся по основным индексам на внешнем позитиве от нефти и зарубежных площадок, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,45% — до 2312,93 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 1083,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 42 копейки — до 67,52 рубля, евро — на 92 копейки, до 78,87 рубля, следует из данных Московской биржи.